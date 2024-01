Respons Positif Survei StarPoll, Timnas Anies-Muhaimin: Konsolidasi Relawan dan Mesin Partai Akan Terus Digiatkan

Jakarta: Lembaga Konsultan Politik Indonesia (LKPI) StarPoll menunjukkan bahwa pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) akan menang di Pulau Jawa bila Pilpres 2024 berlangsung dua putaran. Kubu AMIN merespons positif hasil tersebut."Tentu kami menghargai hasil survei tersebut, tetapi jalan masih panjang, dan masih banyak yang perlu dilakukan untuk betul-betul mewujudkan perubahan yang dibutuhkan rakyat," kata juru bicara (jubir) Tim Pemenangan Nasional (Timnas) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Surya Tjandra melalui keterangan tertulis, Rabu, 3 Januari 2024.Surya mengatakan AMIN tetap meyakini bahwa Pilpres 2024 berlangsung dua putaran. Kerja tim hingga relawan akan makin dipanaskan untuk lolos putaran kedua dan memenangkan kontestasi."Konsolidasi relawan yang bergerak secara organik dan mesin partai didukung oleh caleg partai pendukung di seluruh daerah, ditambah kampanye udara maupun kampanye darat yang juga digiatkan, barangkali menyumbang ke pencapaian tersebut," ucap Surya.LKPI StarPoll mencatat AMIN unggul secara head to head terhadap dua pasangan lain di enam provinsi di Pulau Jawa. Dari simulasi head to head antar paslon selalu menempatkan Anies-Muhaimin sebagai juara."Anies-Muhaimin (47,4%) vs Prabowo-Gibran (40,6%). Anies-Muhaimin (57,4%) vs Ganjar-Mahfud (40,6%). Prabowo-Gibran (49,6%) vs Ganjar-Mahfud (24,1%)," ujar peneliti senior StarPoll, Murtianto, dalam Rilis Terbaru Hasil Survei Pemilih di Pulau Jawa, Rabu (3/1).Dari survei tersebut juga menunjukkan bahwa Pilpres akan berlangsung dalam dua putaran. Pasalnya tidak ada paslon yang benar-benar unggul secara signifikan dengan elektabilitas di atas 50 persen plus 1.Adapun survei ini dilakukan pada 10-24 Desember 2023. LKPI StarPoll mewawancarai 1.400 responden yang tersebar di enam provinsi di Pulau JawaSurvei memiliki margin of error sebesar 2,6 persen. Tingkat kepercayaan capai 95 persen.((ABK))