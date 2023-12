Anies Promosikan Kebebasan Lewat Kaus Wakanda No More, Indonesia Forever

Jakarta: Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan , menghadiri acara Desak Anies di Pekanbaru, Riau. Dalam forum itu, Anies mengenakan kaus hitam bertuliskan Wakanda no more, Indonesia forever."Iya kan saya selalu sampaikan kita memberikan ruang kepada kebebasan berbicara," kata Anies usai acara Desak Anies di Pasar Sail Pekanbaru, Riau, Rabu, 13 Desember 2023.Anies mengatakan komitmen itu sudah ditunjukkan saat dirinya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Semua orang boleh berkata apa saja dan tidak ada pelaporan kepada penegak hukum."Tidak usah merasa takut dan itu juga jadi komitmen kita untuk Indonesia ke depan," tegas dia.Anies berkomitmen bakal menjaga kebebasan berpendapat . Dia tidak mau publik menggunakan kata Wakanda atau Konoha setiap merujuk pada Indonesia karena takut diproses hukum."Tidak perlu kalau mau kritik menggunakan kata Wakanda. Itulah kami katakan Wakanda no more, Indonesia forever," jelas dia.((AZF))