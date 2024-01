Kampanye di Lampung, Anies Baswedan Dapat Seragam Survey Corps Attack On Titan

Baca juga: Anies Baswedan Lakukan Salute Ala Attack On Titan saat Debat Ketiga Capres

Jakarta: Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan dihadiahi seragam Survey Corps Attack On Titan saat melakukan kunjungan kampanye di Lampung pada Minggu, 14 Januari 2024.Anies dihadiahi seragam yang berbentuk jaket berwarna cokelat dengan logo ala Survey Corps oleh seorang pemuda dalam kegiatan perjumpaan dengan para saksi tempat pemungutan suara kubu Anies-Muhaimin (AMIN).Momen pemberian seragam Survey Corps tersebut dilakukan setelah Anies memberikan topi simbolis sebagai saksi AMIN. Pemuda itu kemudian datang menghampiri Anies dan memberikan jaket seragam tersebut.Setelah jaket Attack On Titan itu diberikan, Anies kemudian memakainya sambil memperagakan gestur penghormatan ala anime terkenal tersebut.Sebagai informasi, Survey Corps adalah salah satu divisi militer penjelajah fiksional pada serial anime Jepang, Attack On Titan yang bertanggung jawab atas ekspedisi serta reklamasi wilayah yang dikuasai para Titan.Diketahui sebelumnya, Anies Baswedan kerap kali dikaitkan dengan serial anime dari Jepang Attack On Titan. Hal itu berawal karena Selebgram Fadil Jaidi memperkenalkan serial tersebut kepada Anies.Setelah itu, Anies pun merasa tertarik dan kemudian ia juga sempat mengunggah foto dirinya sedang menonton anime Attack On Titan di akun Instagram resminya. Dia menonton anime tersebut di sela-sela perjalanan kampanye.Tak berhenti sampai di situ, dalam debat kedua capres yang dilaksanakan pada Minggu, 7 Januari 2024 lalu, Anies pun disebut-sebut memperagakan salam hormat ala Attack On Titan. Aksi tersebut dilakukan Anies ketika di akhir-akhir dirinya menyampaikan pidato penutupan.((SUR))