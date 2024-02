Momen Anies Baca Spanduk Warga: Kami Butuh Pendidikan Gratis, Bukan Makan Siang Gratis

Mataram: Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan membaca tulisan di spanduk yang dibawa warga saat menghadiri kampanye di Lapangan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Sejumlah spanduk dan poster berisi tulisan yang menggelitik."Kami butuh pendidikan gratis, kesehatan gratis, bukan makan siang gratis. Siap, siap," kata Anies di lokasi, Selasa, 6 Februari 2024.Anies juga membaca tulisan 'Ibu maaf AMIN ( Anies-Muhaimin ) hanya punya doa tidak punya paman di MK'. Tulisan merujuk pada eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman yang merupakan paman dari Gibran Rakabuming Raka.Anies juga membacakan spanduk berisi dukungan dari para duda. Spanduk nyeleneh lainnya yakni dukungan dari kaum mager atau malas gerak."Ini nih yang menarik nih 'aslinya mageran, tapi demi pendidikan kita gaskan'. Rupanya ini yang biasa mager ya, yang mager aja turun jalan (untuk kampanye)," ujar Anies.Selain itu, banyak spanduk yang bertuliskan semangat mendukung Anies . Tak ketinggalan juga tulisan semangat ikut dalam barisan perubahan."Terima kasih yang sudah mendampingi, saya baca tulisannya itu. 'you'll never walk alone, we love you Abah'. I love you too," ujar Anies.Beberapa spanduk juga menyuarakan kepedulian dan perlindungan terhadap kaum perempuan. Ada pula yang meminta Anies memperhatikan pendidikan di daerah pelosok."Abah perjuangkan pendidikan di pelosok negeri terutama di lombok, relawan mengajar pelosok desa lentera anak negeri, love you full Abah," ujar Anies.((AGA))