Cak Imin Jalan Kaki ke JIS Bareng Keluarga dan Pendukung AMIN: Selamat Datang Perubahan!

Cak Imin berjalan kaki ke JIS bersama keluarga dan pendukung AMIN. Foto: Twitter

Jakarta: Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 01 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) berjalan kaki menuju Jakarta International Stadium ( JIS ) yang menjadi lokasi digelarnya kampanye akbar Anies-Muhaimin (AMIN).Cak Imin tampak telah tiba di kawasan JIS. Cawapres pasangan Anies Baswedan ini tampak berjalan kaki bersama sang istri, Rustini, dan anak-anaknya. Sama seperti pendukung AMIN yang datang, Cak Imin dan keluarga juga mengenakan baju putih.Sementara itu, sekelompok pendukung mengikuti Cak Imin sambil melantunkan salawat. Banyak dari mereka rebutan untuk dapat berjabat tangan dengannya. Dan tentunya, jabat tangan mereka disambut hangat oleh Cak Imin.Tanpa melepaskan gandengan tangannya dengan Rustini, Cak Imin bersalaman dengan satu per satu pendukung AMIN yang mengharapkan perubahan darinya dan Anies Baswedan. Meskipun menggunakan masker, wajahnya tetap terlihat berseri-seri.Momen ini diunggah di media sosial resmi Cak Imin, @cakimiNOW, pada Sabtu, 10 Februari 2024.“Selamat datang perubahan!” tulis @cakimiNOWRatusan semangat sontak saja diberikan secara virtual dari para pendukung, khususnya yang belum bisa datang ke JIS karena berbagai alasan. Netizen turut mendoakan kesuksesan kampanya akbar hari ini dan kemenangan AMIN di Pilpres 2024 mendatang.“Cak Imin jalan bareng followers kayak trailer film ‘Perubahan: The Journey”. Siapa tahu di akhir jalan ada twist endingnya: Indonesia lebih cerah. Jangan lupa rate 5 bintangnya ya, Cak!” tulis @plot.“Selamat pagi, cak. Cak, abah, dan keluarga bismillahirohmanirrohim jaga dan lindungi kalian semua yang berada di JIS hari ini yaAllah yaRabb aamiin,” cuit @alfiaaaizah.“Masyaalloh begini ya rasanya jadi anak 90 An yang baru merasakan ketika muncul sosok pemimpin yang benar-benar di hati kita saat negara membutuhkannya. Tersentuh hati ini, tersentuh seluruh badan ini, rasanya ingin berjuang bersamanya, tanpa sepeser uangpu,” tulis @grbrowu.((SUR))