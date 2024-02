Netizen Apresiasi Anies Buka Debat Pakai Bahasa Isyarat: Sederhana, Teman Disabilitas Senang

Jakarta: Gestur calon presiden nomor urut 1, Anies Basweda n saat memulai pemaparan visi misi di debat Pilpres 2024 kelima jadi sorotan netizen. Ini lantaran Anies melakukan gerakan bahasa isyarat.Anies menunjuk jam tangannya, kemudian menggerakan jarinya seperti mengikat dari depan ke belakang.Dalam bahasa isyarat, menunjuk jam tangan bermakna waktu. Sedangkan gerakan jari dari depan ke belakang berarti berubah atau perubahan. Maka, bahasa isyarat yang ditunjukkan Anies malam ini dapat diartikan sebagai “Waktunya Perubahan”.Potongan video Anies menggunakan bahasa isyarat ini viral di media sosial. Salah satunya video yang dibagikan ulang akun X @Mdy_Asmara1701.Banyak netizen yang mengapresiasi gestur Anies yang memang sesuai juga sesuai dengan tema debat pamungkas, yakni kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi.“Sederhana, tapi teman-teman disabilitas pasti senang,” tulis akun X @rah***.“Aaaa....aku notice itu sambil berkaca kaca,” balas @Syu***.“The only precidential candidate that using bahasa isyarat tho. I'm so proud (Satu-satunya calon presiden yang memakai bahasa isyarat. Aku sangat bangga,” tulis akun @nae***.((RUL))