Artis Berbondong-bondong Pamer Tinta Bukti Nyoblos

Jakarta: Pemilihan umum (Pemilu) 2024 jatuh pada 14 Februari 2024. Masyarakat Indonesia berbondong-bondong datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk ikut serta dalam pesta demokrasi.Antusiasme masyarakat menggunakan hak suara juga diungkap warga Indonesia ke jagad maya. Tak sedikit artis ikut-ikutan membagikan momen jari bertanda tinta.Berikut 8 artis yang membagikan momen di akun Instagram pribadi.:Artis sekaligus presenter Raffi Ahmad bersama istrinya Nagita Slavina mengunggah momen pencoblosan Pemilu 2024 dengan menunjukkan kelingking warna ungu."Gw udah NYOBLOS (emoji bendera Indonesia)," tulis mereka di akun Instagram @raffinagita1717.Aktor Reza Rahadian membagikan foto dengan kelingking warna ungu di akun Instagram fansnya @officialpilarez."Selamat menentukan pilihan di hari kasih sayang (emoji hati merah)," tulis admin fanbase.Aktris keturunan Aceh, Cut Beby Tsabina membagikan foto dan video dengan kelingking warna ungu, serta momen memasukan surat suara dalam kotak suara."pengalaman pertama kali nyoblos, bismillah! very glad to say that i have used my voice as a citizen. selamat nyoblos teman-teman," tulis Beby di akun Instagram miliknya @bebytsabina.Tak mau ketinggalan tren, Adhisty Zara juga berfoto bersama sang bunda Sofia Yulinar. Dengan menunjukkan kelingking warna ungu, Zara bertanya kepada pengikutnya."KITA UDAH NYOBLOS!!! Kalian udah belummm?," tulisnya di akun Instagram @zaraadhsty.Luna Maya melakukan pencoblosan di tempat pemungutan suara (TPS) 122, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Selain itu, Luna juga tampak terkejut melihat surat suara DPRD Provinsi dengan calon legislatif yang banyak."Sebagai warga negara, kita harus menggunakan hak pilih kita. Semoga siapa pun yang mendapatkan amanah, please jangan kecewakan kami yaaa. #pemilu2024," tulis Luna di akun Instagram miliknya @lunamaya.Aktris Syifa Hadju menunjukkan kelingking warna ungu dengan mengenakan pakaian serba hitam putih."Voted (emoji hati putih) #PemiluAdil," tulis Syifa di akun Instagram miliknya @syifahadju.Aktris Wulan Guritno bersama anaknya, Shaloom Syach Razade berfoto menunjukkan kelingking warna ungu di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan."2014 - 2024 tetap konsisten (dengan emoji bendera Indonesia dan emoji hati biru muda)," tulisnya di akun Instagram @wulanguritno.Aktris kelahiran tahun 1996 ini berfoto bersama keluarga dengan kelingking warna ungu dan mengenakan pakaian serba hitam putih. Ia mengatakan pilihan pemilu kali ini lebih tertutup dari keluarga."Akhirnya sampai juga di hari ini. Pemilu kali ini aku lebih tertutup dari biasanya. Dulu aku selalu kasih tau orang terdekat aku siapa pilihanku. Tapi kali ini hanya aku dan tuhan yang tau," tulisnya di akun Instagram @prillylatuconsina96"Jujur ini adalah Pemilu yang sangat berwarna. Setiap hari hati bisa berubah. Makanya gak pernah absen nonton debat Capres dan Cawapres untuk lebih meyakinkan hati," lanjutnya.Tiba-tiba, Prilly teringat saat masa skripsi yang ia tempuh."Kali ini aku juga menganalisa Visi Misi masing-masing Paslon dan melihat mana yang menurut aku bisa membuat bangsa ini ke arah yang lebih baik. (udah kaya mau bikin skripsi). Pada intinya semua punya tujuan yang sama yaitu membuat Indonesia menjadi lebih baik. Jadi siapapun yang terpilih nanti semoga amanah dan benar-benar menerapkan visi misinya," tutupnya dengan emoji tangan mengatup.((SUR))