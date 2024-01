Ragam Cuitan Capres-Cawapres usai Debat, dari Videotron hingga Pengen Seblak

foto: X @cakiminNOW

foto: X @gibran_tweet

foto: X @ganjarpranowo

foto: X @mohmahfudmd

Jakarta: Pasangan calon (paslon) capres-cawapres kompak ngetweet di akun X masing-masing (sebelumnya Twitter) usai debat keempat Pilpres 2024 yang diselenggarakan pada Minggu, 21 Januari 2024.Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mencuitkan potongan video ketika dirinya berpelukan dengan pasangannya, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin setelah selesai debat.Berdasarkan pantauan Medcom.id, Cak Imin terpantau dua kali mengunggah cuitannya. Pertama, Cak Imin merespons pernyataan cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang menyebut masalah terkini atau zaman now perlu diselesaikan dengan solusi yang zaman now juga.“Tantangan Zaman Now, Butuh Solusi Zaman Now. Berarti Solusinya @cakiminNOW,” tulis Cak Imin melalui akun X pribadinya @cakiminNOW.Tak berselang lama, Cak Imin juga mencuitkan satu kata 'videotron'. Cuitan ini disebut cuitan menagih janji kepada para pendukung pasangan AMIN yang berjanji untuk membuatkan dirinya videotron.Diketahui, beberapa hari sebelum debat, Cak Imin merespons cuitan Olppaemi Project di akun X @Olpproject terkait disetopnya tayangan videotron Anies di Bekasi dan Jakarta. Saat itu, Ketua Umum PKB ini turut menyemangati para pendukungnya.Cuitan itu kemudian dikomentari netizen yang meminta agar Cak Imin semangat latihan dan berjanji akan membuatkan videotron apabila dia tampil dengan baik pada debat yang diselenggarakan tadi malam.Usai debat tadi malam, warganet menganggap Cak Imin tampil lebih baik dibanding debat cawapres sebelumnya. Oleh karena itu, cuitan tersebut dianggap netizen sebagai cara Cak Imin menagih janji tersebut.Sementara itu, cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming membuat cuitan "Pengen seblak" tidak lama setelah debat selesai. Entah apa maksud dari cuitan ini, namun kolom komentar pada cuitan ini banyak mendapat rujakan dari warganet karena mereka menilai penampilan Gibran di debat cawapres sangat tidak sopan dan songong.Paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD juga masing-masing ngetweet setelah debat.“Ojo Adigang, Adigung, Adiguna. Ada yang tau artinya?,” tulis Ganjar.Cuitan tersebut merupakan peribahasa jawa yang artinya manusia hendaknya tidak mengandalkan dan menyombongkan kelebihan yang dia miliki. Cuitan tersebut diduga menyindir Gibran Rakabuming Raka yang terlihat selalu ingin menjatuhkan pasangannya yakni Mahfud MD saat debat.Di sisi lain, Mahfud MD juga menuliskan cuitannya. Dalam cuitan tersebut, ia mengaku cukup lelah usai debat selama dua setengah jam."Capek jg berdebat selama dua setengah jam. Tapi bisa saling menimba ilmu meski kadang harus bersabar karena ada saja materi dan gimmick recehan. Terimakasih kpd netizen atas dukungan yang begitu bergelora," cuit Mahfud.((SUR))