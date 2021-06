Mengenal Istilah Harga Off The Road Saat Membeli Kendaraan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Ketika membeli kendaraan kerap ditemukan harga off the road dan on the road. Jangan sampai Anda salah memperhitungkan dana pembelian kendaraan karena tidak memahami perbedaan kedua skema harga tersebut.Kebanyakan agen pemegang merek (APM) biasanya akan langsung menawarkan harga kendaraan dalam bentuk on the road. Maksudnya, penetapan harga yang diberikan pada kendaraan tersebut sudah beserta dengan biaya pengurusan dokumen kelengkapan jalan. Dokumen yang dimaksud adalah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan pajak."Dalam kasus ini, Anda tidak perlu lagi mengurus segala macam proses legalisasi dokumen kendaraan dan tinggal terima jadi. Pengurusan surat izin dan lain-lain akan secara langsung diurus oleh dealer atau pihak ketiga. Jadi, saat menerima mobilnya, kendaraan tersebut sudah bisa secara sah dan legal dikendarai di jalan umum karena sudah lengkap surat-suratnya dari pihak kepolisian," tulis di situs resmi Auto2000.Bila on the road adalah harga mobil dan pengurusan legalisasi dan izin jalan, maka off the road artinya adalah nilai jual kendaraan tanpa adanya biaya pengurusan laik jalan seperti pajak dan kelengkapan dokumen. Harga off the road diinformasikan kepada calon konsumen agar mereka tahu harga asli mobil sebelum kena pajak dan lainnya.Akan tetapi, meski off the road artinya adalah harga mobil asli sebelum biaya pembuatan dokumen legalitas dan pajak, bukan berarti Anda harus mengurus seluruh kelengkapan tersebut seorang diri. Anda tetap bisa meminta bantuan dealer untuk mengurusnya. Tinggal konsultasikan saja berapa biaya jasa yang harus dibayarkan untuk dealer, biaya proses pembuatan dokumen, serta pajak mobil. Pengurusan legalitas mobil off the road ini antara lain adalah PKB, BBN-KB, cek fisik kendaraan, BPKB, dan STNK.