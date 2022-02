Antara Cinta dan Benci, Pembalap MotoGP Ingin Mandalika Lebih Siap!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Nama Indonesia menjadi perhatian jagad Internasional selama berlangsungnya tes pramusim MotoGP di Sirkuit Mandalika yang berakhir pada Minggu (13/2) kemarin. Para pembalap top dunia menjajal sirkuit ini untuk pertama kalinya. Ajang ini dimanfaatkan para rider menguji coba motornya untuk menemukan setelan performa terbaik sebelum digelarnya balap motor nomor satu dunia itu secara resmi pada bulan depan di Qatar. Hampir semua elemen MotoGP seakan tersihir oleh pesona Mandalika.“Tempat yang luar biasa! Sirkuit Mandalika adalah sirkuit tercantik di dunia,” cuitan akun resmi MotoGP di Twitter pada Sabtu (12/2).Keindahan alam wilayah Kuta, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang sedari awal memang dijadikan daya pikat Sirkuit bertaraf Internasional ini mulai mendapatkan sorotan dari pihak MotoGP. Bukan hal yang berlebihan jika MotoGP melontarkan pujian, selain kontur sirkuit balapnya, pemandangan indah di sekitar Sirkuit Mandalika memang begitu memanjakan mata. Bangsa Indonesia pun mulai tersipu malu saat puja-puji pembalap MotoGP berseliweran di dunia maya karena pesona Mandalika.Baca Juga:Para pembalap kelas tertinggi di dunia olahraga balap motor ini seolah terbius oleh pesona alam di sekitar Sirkuit Mandalika. Ini adalah kali pertama mereka merasakan balapan di Indonesia. Dalam beberapa laman medsosnya, para rider mengaku kagum akan keindahan dan eksotisme alam di Lombok.Pembalap Spanyol dari tim Repsol Honda, Marc Marquez, misalnya. Di akun instagramnya @marcmarquez93 menulis caption "In love with this place" dengan foto pose membelakangi alam Lombok. Sementara juara bertahan MotoGP 2021, Fabio Quartararo, bahkan sepertinya langsung jatuh cinta dengan Indonesia, dengan menuliskan kata "Love This Country" sambil memamerkan momen bersama kedua temannya saat menikmati keindahan salah satu pantai di Lombok. Mereka seolah-olah berlomba memposting kegiatannya jelang tes pramusim, karena tahu para pecinta MotoGP yang berasal dari Indonesia sangatlah besar.Unggahan paling tersohor tidak lain adalah "The Power Of Emak-Emak" dari Pembalap tim Aprilia Racing, Aleix Espargaro. Secara kocak ia menunjukkan pemandangan seorang ibu yang nekat membawa penumpang melebihi kapasitas, kemudia dikolase dengan foto dirinya menaiki motor Aprilia RS-GP di paddock bersama dua orang rekannya. Dia tersenyum lebar duduk di belakang, dan tertera keterangan foto di Instagram @aleixespargaro, "Versi MotoGP The power of Emak-Emak! Jangan ditiru di rumah, hanya ada di Indonesia," tulis Espargaro sembari berpesan agar aksi tersebut tidak ditiru karena tentu menyalahi aturan dan bisa membahayakan nyawa.