Nyiksa Yamaha XMAX di Tour de Sumatera, Kok Malah Bikin Nyaman!

Sumatera terkenal dengan relief daratannya yang berundak karena didominasi dengan perbukitan dan bisa terbilang curam. Terlebih dengan kondisi jalan yang tidak selalu mulus, jadi tantangan terbesar dalam melakukan perjalanan ribuan kilometer. Hal ini pula yang membuat Yamaha dan komunitasnya merasa tertantang untuk 'menyiksa' XMAX Connected dalam jelajah alam dan budaya Sumatera secara menyeluruh.Rangkaian touring Navigate to The MAX: Tour de Sumatera yang berakhir di Kota Bandar Lampung pada Sabtu malam (24/6/2023) alih-alih menyiksa motor, motor ini malah bikin nyaman para bikers-nya. Menerabas ribuan kilometer dengan sukses, selain melihat pemandangan epik hingga budaya orang-orang di sana, rombongan touring ini juga berhasil mengeksplorasi jalur-jalur unik yang jarang diketahui para pendatang.“Provinsi Lampung menjadi penutup dari rangkaian touring jarak jauh Navigate to The Max Tour de Sumatera berlangsung selama sebulan terakhir. Pengalaman menjelajah dan mengeksplorasi keindahan alam dan budaya Pulau Sumatera, termasuk dengan melibatkan para komunitas pengguna skutik Maxi Yamaha di daerah setempat, menjadi pengalaman menarik selaras dengan hobi para pengguna skutik premium,” ungkap Chief of Business PT Lautan Teduh (Main Dealer Yamaha di area Lampung), Gwesley Grimaldy Kussoy di sela perjalanan touring tersebut.Ia melanjutkan bahwa selain itu, perjalanan ini juga turut menjadi momen uji ketangguhan XMAX Connected. Terbukti ribuan kilometer dipacu dari Sabang, Aceh hingga Lampung, skutik ini tidak mengalami kendala sedikitpun dan mampu menghadirkan kualitas berkendara di level tertinggi.Tak kurang dari 1.600 kilometer dari Sabang, Aceh, hingga Palembang, Sumatera Selatan, rombongan peserta yang terdiri dari jurnalis dan komunitas, sangat menikmati jalannya etape per etape. Lantaran eksplorasi tersebut dilakukan menggunakan Yamaha XMAX Connected dengan semua kemudahan untuk melakukan perjalanan jarak jauh.Fitur Gokil Didukung Mesin Bertenaga dan Tetap LincahDilihat secara sekilas, motor ini sepertinya akan sulit diajak untuk bermanuver-manuver cepat di jalan berkelok dan berlubang di jalur Sumatera. Namun faktanya bahkan sebaliknya. Mulai dari konfiguasi duduk yang nyaman, tenaga yang besar dari mesin Blue Core 250cc berpendingun cairan SOHC 4 klep, membuat akselerasinya sebesar 24,3 Newton meter di tanjakan dan tikungan bikin senyum-senyum. Meski tak sempat memaksimalkan tenaganya yang 16,8 kW karena touring santai.Hal yang lain yang membuat perjalanan ini istimewa adalah terdapatnya fitur Navigasi dan TFT Infotainment display, riding position yang nyaman, bagasi yang luas, hingga sistem peredaman yang paripurna untuk sebuah motor bertransmisi otomatis. Dan ini terbukti di kondisi jalan rusak yang dilalui di beberapa titik pantai barat Lampung Selatan menuju Pantai Sanggar. Hal ini terjadi lantaran suspensi bagian depan motor ini menggunakan konfigurasi seperti motor sport.Mengunjungi Beberapa Landmark Sumatera SelatanPada touring penutup kali ini, peserta mengawali perjalanan dari Sentral Yamaha Lampung untuk kemudian melakukan city touring menyambangi beberapa titik lokasi yang menjadi ikon dari kota setempat. Seperti monumen Adipura yang merupakan landmark kota, Mesjid Raya Al-Fuqron dan Vihara Thay Hin Bio. Juga Puncak Mas yang merupakan bukit dengan pemandagan 360 derajat untuk melihat view seluruh kota Bandar Lampung.Setelah blusukan di tengah kota, perjalanan dilanjut ke arah Lampung Selatan menuju daerah Kalianda dan Bakauheni untuk mengambil foto di Tugu Siger yang terletak di atas bukit dengan pemandangan laut lepas. Tugu Siger merupakan salah satu spot yang wajib dikunjungi di Sumatera Selatan, mengingat Siger merupakan simbol kebesaran budaya masyarakat Lampung.Perjalanan touring lalu dilanjutkan kembali untuk mengeksplorasi wilayah pesisir pantai selatan Lampung yang eksotis dengan hamparan pasir putihnya, seperti Pantai Sanggar, Pantai Ketang, Pantai Kunjir, dan Pantai Batu Ceper yang depenuhi dengan batu-baru karang yang menjulang sebelum akhirnya kembali ke kota Bandar Lampung yang menandai berakhirnya aktivitas Navigate to The Max Tour de Sumatera.