Gebrak Pasar 2022, Triumph Motor Indonesia Rilis 5 Motor Baru

Mengawali 2022, Triumph Motor Indonesia yang merupakan langsung tancap gas mengenalkan deretan produk baru. Line-up mereka di antaranya adalah Triumph New Speed Twin, New Street Twin EC1 Special Edition, New Triumph Trident 660, New Bonneville Gold Line Editions dan New Tiger Sport 660 akan menjadi pilihan di kelas modern classic, adventure, roadster serta special edition.Mengusung tagline For The Ride, TMI memberikan sensasi berkendara baru untuk para penggemar motor ikonik asal Inggris. Hadirnya dua model baru yakni New Triumph Trident 660 di segmen roadster serta New Tiger Sport 660 di kelas adventure melengkapi model modern classic yang melekat pada brand Triumph selama ini.“Tahun ini kami membawa lima produk terbaru untuk pasar Indonesia yang terus bergerak dinamis dari berbagai segmen mulai penggemar petualangan hingga penyuka city ride. Kami membawa trend di dunia saat ini yang mulai bermain di sepeda motor kelas menengah di mana kita punya New Trident 660 serta New Tiger Sport 660 dengan segala keunggulan mulai fitur dan teknologinya. Ini jadi upaya kami memperluas pasar tanpa meninggalkan cita rasa otentik merek ini,“ ungkap Direktur Penjualan dan Pemasaran Triumph Motor Indonesia, Sapta Hariaji.Baca Juga:Aji menambahkan kedua model ini akan menjadi andalan baru bagi Triumph Motor Indonesia selain tetap menyodorkan produk modern classic unggulan dari New Speed Twin, New Street Twin EC1 Special Edition dan New Bonneville Gold Line Editions. “Sentuhan baru dengan motif khusus yang disematkan pada model modern classic menjadi sebuah tradisi yang dipertahankan Triumph untuk para penggemarnya.”Kelima produk yang hadir ini sudah memiliki beberapa pembaruan dengan berbagai perubahan mulai dari sektor mesin, peningkatan untuk segi handling dan juga dengan pilihan warna serta motif berbeda. Untuk tipe Bonneville Gold Line Editions yang dihadirkan kali ini diproduksi dengan terbatas dengan sentuhan cat tangan asli dari Triumph yang sangat pantas untuk dikoleksi penggemar tipe klasik ini.Pembaruan yang ada di produk kali ini merupakan jawaban dari Triumph yang selalu berinovasi untuk menghadirkan produk stylish, performa tinggi, nyaman dikendarai oleh semua orang termasuk pasar Asia.