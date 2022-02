New Mercedes-Benz GLC Night Edition, Sudah Rakitan Wanaherang

Halaman Selanjutnya

Mercedes-Benz Indonesia membuka tahun 2022 dengan menghadirkan sport utility vehicle (SUV) untuk para orang kaya di sini. Pada Kamis (24-2-2022), mereka secara resmi menghadirkan New Mercedes-Benz GLC Night Edition.Presiden Direktur PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia, Choi Duk Jun, menjelaskan bahwa New GLC Night Edition yang dipasarkan kali ini merupakan buatan pabrik Wanaherang Bogor. Konsumen pun juga sudah bisa memesan mobil ini dengan harga Rp1,130 miliar (off the road) dengan pilihan warna Polar White, Obsidian Black, dan terakhir Light Grey."Mobil ini dirakit secara lokal di Indonesia dan menyegarkan portofolio SUV yang saat ini terdiri dari delapan model. Dengan GLC Night Edition yang baru, kami kini menawarkan SUV mewah terluas dan terbaru,” ujar Choi Duk Jun melalui jumpa pers virtual.Secara keseluruhan, New GLC Night Edition ini masih mengedepankan gaya sporty khas pabrikan asal Jerman tersebut. Akan tetapi sebagai pembeda dengan varian standar, ada sejumlah perubahan yang dilakukan oleh para insinyur merek berlogo bintang tersebut.Sesuai temanya, Night Edition, ada beberapa perubahan yang dilakukan dengan pendekatan kelir hitam glossy seperti di bagian apron depan, apron belakang, grill, side skirt, underguard hingga kaca spion. Tidak hanya itu saja, beberapa bagian lain juga tampil dengan balutan warna hitam seperti pada list pintu dan kaca bagian belakang, yang membuat tampilan New GLC Night Edition lebih elegan. Di bagian kaki-kakinya juga dibekali pelek AMG 5 twin-spoke berukuran 20 inci yang berwarna hitam glossy berpadu silver.