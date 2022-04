3 Biker Mantan Racer Kebut WR 155 R saat Ngabuburit Explore Merapi

Ahmad Garuda - 26 April 2022 12:20 WIB

Kegiatan otomotif nasional baik yang digelar oleh APM maupun yang dilakukan oleh komunitas otomotif mulai bertebaran dan kembali hidup seperti tahun-tahun sebelum pandemi. Salah satu yang terlihat unik adalah ngabuburit tiga bikers Yamaha kenamaan ke kawasan merapi. Hal ini diakomodasi oleh Yamaha DDS 3 (Jawa Tengah & Yogyakarta) melalui event Ngabuburit Explore Merapi pada Sabtu 23 April 2022.Adapun bikers kenamaan Indonesia yang ikut serta dalam kegiatan tersebut di antaranya mantan pembalap motocross Akbar Taufan, lalu Wawan Tembong yang merupakan freestyler berprestasi Asia, dan Doni Tata Pradita yang aktif di balapan Supermoto. Ketiganya dan para peserta lainnya menjelajahi beragam trek menantang di area Merapi menggunakan motor trail unggulan Yamaha yaitu WR 155 R dan YZ Series.Kegiatan ini menempuh jarak sekitar 30 kilometer dan dimulai dari pukul 3 sore dari titik start Omah Partoredjan, Turi Sleman, Yogyakarta. Mereka menerabas jalur Merapi yang memang sangat cocok untuk trabasan sehingga makin dinikmati. Mereka melewati jalur berbatu, berpasir, sungai, hutan di Taman Nasional Gunung Merapi, serta jalan tanjakan dan turunan maupun jalan sempit.



Kiri ke kanan: Wawan Tembong, Doni Tata dan Akbar Taufan, menikmati jalannya trabasan dan petualangan ke Merapi.

Pemandangan indah yang dilalui membuat perjalanan ini kian menyenangkan dengan suasana alam pedesaan dan kebun salak. Petualangan berakhir kembali di Omah Partoredjan, Turi Sleman. Di mana para peserta melakukan buka puasa bersama dalam kebersamaan yang indah di bulan Ramadhan ini.”Sebagai penggemar trabasan, hobi saya ini semakin terpuaskan dengan menggunakan motor unggulan seperti WR 155 R. Fitur-fitur WR 155 R lebih canggih dibandingkan motor adventure lainnya di kelasnya, sangat mumpuni untuk menggilas jalur-jalur off road seperti Merapi yang menantang," papar Akbar Taufan.Ia melanjutkan tentang beberapa kelebihan motor ini di antaranya suspensi nyaman di trek off road, rangkanya kuat mendukung pengendalian yang optimal ketika riding, ban dual purpose mencengkram baik, menunjang ketika melibas beragam trek off road yang dilewati. Tak heran jika Akbar merasa girang dalam petualangan kali ini.