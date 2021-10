Moto Guzzi New V7 Stone Melanjutkan Jalan Hidup Sang Legenda

Halaman Selanjutnya

Jakarta: Moto Guzzi V7 merupakan sebuah motorbike nan ikonik dan melegenda dari Mandello, Italia, yang terus menghidupi semangat dan gaya hidup para bikers untuk terus berkendara. Sejak tahun 1967, Moto Guzzi V7 terus menemani menemani para penggemarnya di seluruh dunia. Dan sekarang, New Moto Guzzi V7 Stone yang mengagumkan melanjutkan warisan panjang yang sudah ada sejak 54 tahun silam.Moto Guzzi New V7 Stone merupakan pencapaian empat generasi sebuah motor cruiser dengan mempertahankan nilai-nilai konsep dari para pendahulunya. Meski tampak tidak berbeda jauh, namun para insinyur di Mandello menyematkan beragam penyegaran desain dan teknologi baru yang sanggup membawa para pengendaranya menembus harapannya dalam berkendara.Rangkaian inovasi New Moto Guzzi new V7 Stone dimulai dari rangka baru yang lebih rigid dan stabil untuk menyempurnakan kestabilan berkendara. Sasis baru ini kemudian didukung dengan shockbreaker baru dengan travel lebih panjang dan posisinya lebih miring, serta dilengkapi 2 mode pre-load.Laju Moto Guzzi New V7 Stone lebih stabil berkat penggunaan ban lebar dengan ukuran 100/90-18 di depan dan 150/70-17 di belakang. Guliran roda kemudian bisa dihentikan berkat stainless steel floating disk 320 mm dengan Brembo 4 piston di depan dan belakang 260 mm floating 2 piston kaliper, sudah pasti dilengkapi dengan anti-lock braking system (ABS).Sebagai sebuah warisan panjang dunia, Moto Guzzi New V7 Stone tetap mempertahankan desain yang ikonik. Meski demikian, ada sejumlah pembaruan yang dilakukan oleh pihak pabrikan untuk menegaskan kesan elegan dan disesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang ini.