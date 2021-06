Kenali Batas Usia Pembuatan SIM C Terbaru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kepolisian Indonesia sudah mengeluarkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia (Perpol) Nomor 5 Tahun 2021 yang mencakup tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi (SIM). Di dalam Perpol tersebut terdapat penggolongan SIM untuk mengendarai motor menjadi SIM C, SIM C I, dan SIM C II.Perubahaan klasifikasi SIM C untuk kendaraan roda dua ini juga turut mengubah sejumlah persyaratan dalam kepemilikannya, termasuk soal batas minimal usia. Merujuk kepada Perpol Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 8 disebutkan untuk memenuhi penerbitan SIM C, SIM C I, dan SIM C II, pemohon harus memenuhi ketentuan usia paling rendah, sebagai berikut:- SIM C minimal berusia 17 tahun- SIM C I minimal berusia 18 tahun- SIM C II minimal berusia 19 tahunDikutip dari NTMC Polri, kewajiban kepemilikan SIM tertuang Dalam Perpol Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 3 Ayat 8, disebutkan bahwa, untuk bisa memiliki SIM C I, pemilik kendaraan harus terlebih dahulu memiliki SIM C yang telah digunakan selama 12 bulan sejak SIM C diterbitkan.Ini juga berlaku untuk SIM C II. Bagi pengendara yang ingin memiliki SIM C II wajib memiliki SIM C I yang telah digunakan selama 12 bulan sejak SIM C I diterbitkan.