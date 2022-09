Tim Privateer Indonesia Siap Tarung di Kompetisi Adventure Malaysia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Sekian lama tak mendengar kabar dari dunia adventure terutama reli lintas negara, akhirnya di momentum event Otobursa Tumplek Blek 2022, produsen apparel dan aksesoris riding nasional yaitu 7gear bikin gebrakan khusus. Mereka meluncurkan Rimba Raid Team Indonesia pada hari Minggu (4/9/2022) untuk berkompetisi pada ajang event rally internasional Rimba Raid Taman Negara Malaysia.Event yang akan berlangsung pada tanggal tanggal 23-25 September 2022 di Taman Negara, Malaysia itu, tentunya jadi momentum untuk kembali memberikan semangat terhadap pembalap lainnya untuk juga berkompetisi di ajang lainnya.Rimba Raid Taman Negara Malaysia 2022 merupakan ajang balapan Rally motorcycle di Malaysia yang sudah diselenggarakan sejak 2015. Tahun ini diikuti peserta dari berbagai negara di antaranya meliputi negara-negara di kawasan Asia Tenggara, Eropa, China, Canada dan New Zealand. Rimba Raid Team Indonesia (RRTI) merupakan satu-satunya tim rally yang akan mewakili Indonesia dengan anggota tim yakni: Adet Vriono dan Rial Hamzah.“Ini jadi momen Rimba Raid yang kedua kalinya kami ikuti, kali ini kami mengikuti kompetisi di kelas kelas B dan C. Kelas B yang saya ikuti ini khusus untuk kelas motor 250-900 cc dua silinder sedangkan untuk kelas C yang akan diikuti Adet Vriono untuk motor 250-900 cc single silinder,” papar Hamzah dalam keterangan persnya.Seperti di sampaikan Adet Vriono bahwa Rimba Raid Team Indonesia meskipun mewakili Indonesia di ajang internasional merupakan tim privateer menggunakan sepeda motor Honda dan Kawasaki yang sudah dimodifikasi sesuai regulasi yang dijinkan seperti penggunaan kelengkapan kompetisi di medan off road.Kang Adet akan memacu Honda CRF Rally Indonesia keluaran 2017 yang telah dilakukan sentuhan pada mesin menjadi 300 cc, suspensi belakang Ohlins, kaki kaki dan set up suspensi depan spesial racikan dari tim Syndicate Motor Indonesia. Sedangkan Rial Hamzah akan menjadi pengendara Kawasaki Versys X250 yang juga telah dilakukan set up pada mesin, komponen kaki-kaki dan perlengkapan adventure.“Untuk kelengkapan keamanan ketika motor teguling atau terjadi insiden, kedua motor telah dilengkapi aksesoris crashbar sytem produk Coriaz Motoadventure. Sedangakan aksesoris perlengkapan dan perlengkapan berkendara menggunakan produk 7gear dan Woolf. Selain memperkenalkan tiga brand lokal ini, kami akan uji kualitasnya langsung di ajang internasional pada event Rimba Raid Taman Negara Malaysia kali ini,” ungkap Rial Hamzah.Kedua unit sepeda motor dan kelengkapan tim RRTI akan dikapalkan menuju Port Klang Malaysia dari Tanjung Priok langsung setelah usai acara Otobursa. Nantinya tim akan berkendara dari Kuala Lumpur dilanjutkan menuju lokasi acara di Taman Negara dengan berkendara Bersama peserta lainnya.“Target kami berdua adalah turut berpartispasi mempromosikan destinasi pariwisata Indonesia dan berharap bisa masuk finih 5 besar,” kata Adet yang akrab di sapa Kang Adet. Untuk mencapai 5 besar, Kang adet mengungkapkan strateginya berbekal pengalamannya pada tahun 2019 yaitu dengan menjaga kontrol motor, kontrol body, dan konsisten menghemat waktu serta penggunaan aksesoris motor yang sesuai peruntukannya.“Semua harus diatur dengan baik oleh pengendara dikarenakan rute perlombaan yang menantang dan sangat menguras tenaga dengan jarak 200 Km dalam satu hari dan harus konsisten menjaga catatan waktu pada setiap check pointnya karena setiap peserta lomba harus bersaing dengan catatan waktunya masing- masing sehingga dapat memaksimalkan hasil akhirnya nanti,” tutur Kang Adet.Pada gelaran OTOBURSA TUMPLEK BLEK 2022 selain memperkenalkan tim RRTI juga diperkenalkan produk-produk yang mendukung mereka dan digunakan oleh tim RRTI seperti side bag produk 7gear Oswin yang dirancang khusus untuk motor dual sport dan adventure memiliki kapasitas masing-masing 15 liter dipasarkan dengan harga Rp.1.100.000.Tank bag dan dufle bag menggunakan produk dari woolf motor equipment. Untuk crashbar sytem menggunakan produk Coriaz Motoadventure generasi terbaru untuk motor Kawasaki Versys X250 yang dipasarkan dengan harga Rp.2.800.000, dan crasbar untuk Honda CRF Rally 250 yang ditawarkan mulai Rp.2.550.000. Sedangkan perlengkapan berkendara seperti jaket, celana dan sarung tangan menggunakan produk 7gear.Bagi penyuka dunia adventure atau berpetualang sudah bisa mendapatkan produk 7gear, Woolf dan Coariaz Motoadventure yang digunakan tim RRTI secara online dan off line melalu jaringan pemasaran produk 7gear yang tersebar di berbagai kota di Indonesia