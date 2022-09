Honda N-Box Jadi Anak Jaksel, Bakal Dijual?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Honda Indonesia diam-diam memamerkan salah satu model kei kar mereka asal Jepang yakni N-BOX untuk pertama kalinya. Mobil berdesain boxy ini bisa ditemukan di Dreams Cafe yang berlokasi di Senayan Jakarta Selatan.Sebagai sebuah kei car, N-Box di menawarkan konsep Man maximum, Machine minimum yang meminimalkan ruang pada komponen mekanis yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi ruangan mobil.Tangki bahan bakar terletak pada bawah jok depan yang merupakan tata letak tangki tengah khas mobil Honda. Hal ini turut berkontribusi pada desain interior N-BOX yang lebih minimalis namun tetap nyaman.Dari segi dimensi, N-BOX memiliki panjang total 3.395 mm, lebar 1.475 mm, dan tinggi 1.790 mm. Jelas ukurannya sangat compact dan cocok untuk di area perkotaan.Performa yang ditawarkan berbekal mesin 3 silinder DOHC turbo berkapasitas 658 cc yang sesuai regulasi dari Kei Car. Mesin turbo tersebut mampu menghasilkan tenaga 63 daya kuda @ 6.000 rpm dan torsi 104 Nm @ 2.600 rpm.Meski mungil, tapi mesinnya sangat efisien, dari pengetesannya diklaim mesin N-Series ini mampu menempuh 20 hingga 25 km dengan satu liter bensin saja.N-Box berhasil meraih gelar Car of the Year pada tahun 2017 dari Japan Automotive Hall of Fame. Setahun kemudian mobil ini kembali meraih penghargaan bergengsi lainnya berupa Technology of the Year Award dari Automotive Researchers' and Journalists' Conference of Japan for weight reduction technology.Melalui keterangan resmi yang dikirimkan, tidak ada penjelasan apapun mengenai kehadiran N-Box di Indonesia. Sejauh ini bagi konsumen yang ingin memiliki N-Box bisa memesan di sejumlah importir umum dengan harga Rp700 jutaan.