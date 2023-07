Tuner Asal Jepang, Ikut Tarung di BlackAuto Battle Surabaya!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Hajatan terbesar di kompetisi car tuning Indonesia, BlackAuto Battle 2023 bikin kejutan yang sangat banyak di Kota Surabaya yang menjadi perwakilan East Region. Tak kurang dari 130 peserta yang meramaikan event pada Sabtu, 1 Juli 2023 lalu itu di Grand City Surabaya, mereka mengincar tiket menuju babak Final Battle.3 Mobil Racikan Tuner Jepang Beri KejutanPelaksanaan BlackAuto Battle 2023 Surabaya pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan di kota-kota sebelumnya. Kompetisi dibagi dalam dua kelas besar yang berbeda, yakni Culture untuk mewakili genre modifikasi yang proper, good looking dan fashionable serta Contest Car mewakili genre yang lebih progressive.Dua kelas menghadirkan karakteristik modifikasi yang berbeda-beda sehingga mampu mengakomodir kebutuhan para tuner untuk memilih kelas yang sesuai dengan selera modifikasi mereka. Apalagi kedua kelas modifikasi tersebut juga sedang hype di dunia modifikasi saat ini.Surabaya dipilih sebagai kota perwakilan East Region karena melihat animo pecinta otomotif di Kota Pahlawan ini besar dan sangat luar biasa. Apalagi sebagai Ibukota Jawa Timur serta salah satu pintu gerbang Indonesia bagian timur, Surabaya punya semua yang dibutuhkan untuk membuat event sekaliber BlackAuto Battle."Lokasi acara di Grand City Surabaya memang sangat strategis karena berada di jantung Jawa Timur. Apalagi sebagai kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta, kota ini juga dihuni banyak automotive enthusiast, khususnya yang gemar modifikasi mobil. Pelaksanaannya jadi ramai dengan jumlah peserta sesuai target yang ditetapkan," beber Boy Prabowo, perwakilan dari pihak pelaksana event, Senin (3/7/2023).Pelaksana event kompetisi tuner terbesar di Indonesia ini juga masih tetap menggandeng asosiasi APACT untuk merancang sistem penjurian, dimana pemenang di masing-masing wilayah akan mewakili regionnya untuk beradu konsep terbaik di babak Final Battle yang berlangsung pada 21-22 Oktober 2023 mendatang di JEC Jogjakarta."Di seri kedua alias East Region kali ini banyak terjadi kejutan yang semakin mengukuhkan BlackAuto Battle sebagai event tuner atau modifikasi bergengsi di negeri ini. Salah satunya adalah hadirnya tiga mobil racikan tuner Jepang asli, yakni Nissan GTR HKS Version, Mitsubishi EVO IX JUNE dan Nissan Skyline R34 MINES," lanjut Boy Prabowo.Kuat-Kuatan Performa Mesin di BlackAuto DynotestBertajuk Real Competition, True Champion, BlackAuto Battle 2023 memiliki tujuan sebagai event yang mampu menghasilkan karya modifikasi yang baik, berkualitas serta mampu menjadi trendsetter di industri otomotif.Tapi bukan itu saja, ajang ini juga menyuguhkan berbagai kompetisi lainnya yang masih terkait dunia modifikasi. Selain mengkurasi mobil-mobil modifikasi terbaik, BlackAuto Battle 2023 Surabaya juga menyuguhkan satu-satunya engine performace show di Indonesia lewat BlackAuto Dynotest.Disini, mesin mobil yang sudah mengalami modifikasi akan diukur kemampuannya secara real time melalui alat yang biasa disebut dynamo meter dari Mainline Dynolog yang merupakan salah satu pabrikan dyno terbaik di dunia yang kerap digunakan sebagai alat standar dari banyak kegiatan race dan performance dunia."Ada record breaker di BlackAuto Dynotest yang berlangsung di Surabaya. Dimana pada kelas diesel battle salah satu mobil peserta mencatat kekuatan tenaga puntir mesin hingga 317 hp on wheel," jelas Boy.Selain itu, di kompetisi audio, Black Out Loud yang mempertandingkan tiga jenis kompetisi, SQ, SQL dan SPL, rekor juga terjadi. "Keseruan juga terjadi pada Black Out Loud kelas SQ dan SPL dimana point yang diraih peserta begitu ketat pada asosiasi EMMA-MECA-CAN dengan raihan dB untuk SPL tembus hinggal 158dB," pungkasnya.Untuk Black Out Loud, BlackAuto Battle 2023 tetap mempercayakan EMMA (Eropa), MECA (Amerika) dan CAN (Indonesia-Asia) sebagai asosiasi Internasional yang memang hadir untuk bisa mengukur serta menentukan jawara di masing-masing kategori. Dengan proses pengukuran yang detail, ajang ini jadi cukup bergengsi sekaligus menempatkannya pada level kompetisi adu suara audio mobil terbaik di Indonesia saat ini.