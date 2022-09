Kontes Modifikasi BlackAuto Battle, Gempar di Kota Solo

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Vakum akibat pandemi Covid-19, bukan berarti peserta modifikasi jadi kurang bergairah. Justru momen ini yang menjadi penghambat mereka ikutan serta dalam event-event modifikasi tingkat dunia sepeti BlackAuto Battle. Hajatan terbesar kompetisi dunia car tuning Indonesia itu, mengambil Kota Solo sebagai kota pembuka event dengan jargon 'Real competition, True Champion' ini.Bertempat di Colomadu, Kota Solo jadi lokasi penyelenggaraan lantaran hadir sebagai perwakilan provinsi Jawa Tengah sekaligus Center Region. Di mana kota berjuluk 'The Spirit Of Java' ini dianggap mampu memberikan cita rasa berbeda dalam dunia car tuning yang kini memang sedang digandrungi anak muda Indonesia kebanyakan."Setelah masa pandemi berakhir, 2022 adalah tahun dimana kita kembali menggelar gelaran BlackAuto Battle dengan memilih Kota Solo sebagai kota pertama kita yang mewakili Central Region," ujar perwakilan pelaksana event, Boy Prabowo dalam keterangan resminya.Dunia car tuning di bagian tengah pulau Jawa ini tergolong maju pesat seiring dengan kemudahan akses transportasi serta informasi. Hal ini terbukti dengan makin banyaknya rumah-rumah modifikasi, installer dan bagian industri car tuning lainnya yang membangun bisnisnya di kota ini. Solo berhasil mendukung dan merangsang pertumbuhan industri car tuning di kota sekitarnya seperti Boyolali, Sragen, Klaten dan sekitarnya.Alhasil kota Solo dianggap mampu memberikan segala kebutuhan yang ada untuk menggarap event sekaliber BlackAuto Battle 2022. Solo juga dianggap cukup mempunyai kekuatan strategis untuk dunia modifikasi Indonesia, terutama untuk level Jawa Tengah atau Center Region. Solo terbukti berpotensi sebagai trend setter dunia car tuning dan juga berperan sebagai lokomotif industri car tuning terutama untuk modifikasi dan car audio.Sejumlah team dan komunitas mobil berskala nasional banyak terdapat di kota yang angat kental dengan budaya Jawa ini. "Sekitar 96 mobil bertanding untuk memperebutkan gelar terhormat sekaligus golden ticket menuju Final Battle di Jakarta 26-27 Nov Di Stadion Aquatik Senayan nanti," beber Boy Prabowo.Selain itu Solo juga terbukti mampu menelurkan karya dan prestasi nasional yang mampu memberi cita rasa berbeda pada dunia car tuning Nasional. Ini dibuktikan dengan banyaknya gerai car audio kelas nasional serta performance tuner kelas nasional yang tumbuh dan berkembang di Kota Solo.BlackAuto Battle seri Solo kali ini akan menyuguhkan sebuah kompetisi modifikasi, engine performance dan car audio yang berbeda dari kompetisi yang ada di Indonesia. Pengkategorian, sistem pertandingan, penjurian, metode penilaian serta aturan lain sudah dirancang sedemikian rupa dengan mengedepankan aspek fairness dan terukur dengan baik.Gelaran ini menjadi suatu ajang adu kreasi dan inovasi terbaik hasil karya anak bangsa. Banyaknya event sejenis yang menjamur, menantang BlackAuto Battle untuk menghadirkan sisi kompetisi yang lebih tajam dengan metode penilaian yang lebih ketat dan terukur. Menggandeng asosiasi APACT (Asia Pacific Car Tuning) sebagai wadah penjurian, merupakan sebuah hal baru dan yang pertama dilakukan event ini."Masih menggandeng APACT sebagai asosiasi penjurian modifikasi, tahun ini kita bagi dalam dua kelas besar, yaitu Centest dan Culture yang disesuaikan dengan demand dan trend yang ada saat ini," jelasnya.Bertujuan agar penjurian yang dilakukan fair dengan metode terukur dan dapat dipertanggung jawabkan. Para juri yang akan memberikan penilaian adalah mereka yang telah berpengalaman di bidangnya dan telah teruji dalam berbagai kompetisi tingkat nasional dan internasional. Dengan faktor- faktor tersebut diatas, jelas bahwa setiap pemenang dari event ini adalah pantas dan layak menyandang gelar tersebut serta menjadi trendsetter industri modifikasi Indonesia.Sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya, BlackAuto Dyno Test untuk tahun 2022 kali ini terbagi atas dua kelas berbeda yaitu kelas Max 4 Cylinder N/A dan Max 4 Cylinder FI. Belum berubah, mesin ukur daya mesin didatangkan khusus dari Mainline Dynolog Australia dan merupakan satu-satunya engine performance contest di Indonesia.Sebagai informasi tambahan, mesin dyno garapan Mainline Dynolog Australia ini merupakan salah satu produk dynamo meter terbaik di dunia dengan hasil yang sangat akurat. Kemampuan mesin ini bisa mengukur daya dari dua karakter penggerak roda berbeda, yaitu depan (FWD), belakang (RWD) atau keduanya (AWD).Untuk Black Out Loud terbagi tiga kelas pertandingan yang mewakili genre berbeda, yaitu SQ, SQL dan SPL. SQ atau Sound Quality adalah sebuah genre hi end dalam dunia car audio yang mencari tonal akusari, staging, imaging serta listening pleasure dengan menggunakan perangkat software yang sudah ditentukan.Tahun ini Black Out Loud bekerjasama dengan tiga asosiasi sekaligus yaitu i-CAN/Indonesia Car Audio Network, EMMA/European Mobile Media Association dan MECA/Mobile Electronic Competition Association."Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya dan dengan event-event lain tentunya, BlackAuto Battle 2022 menggandeng 3 asosiasi Internasional untuk terlibat langsung menjuri pada kelas Black Out Loud yaitu EMMA (Eropa), CAN (Indonesia/Asia) dan MECA (Amerika)," lanjut Boy Prabowo.SQL atau Sound Quality Loud adalah konsep penilaian penggabungan antara nilai SQ dan SPL dengan penilaian dilihat dan didengar diluar kabin mobil. Juri SQL tahun ini adalah salah satu professional audio dibidang Speaker builder, speaker dan pasif designer sekaligus international judge, Maslim Djanuanto. Untuk SPL atau Sound Preassure Level, adalah adu kencang car audio dengan satuan desible yang dikur dengan alat ukur professional terbaru di dunia, Term Lab Magnum.Sebagai informasi tambahan, Term Lab merupakan alat ukur yang digunakan oleh hampir semua asosiasi pertandingan car audio dunia, dan BlackAuto Battle mengunakan seri terbaru Magnum sekaligus menjadi event nasional pertama di Indonesia yang menggunakan alat ukur ini.Para pecinta otomotif akan disuguhkan deretan display mobil-mobil canggih yang mengusung tema modifikasi terbaik. Sementara para entertainer akan menampilkan aksi-aksi panggung yang dipandu oleh MC dalam suasana khas BLACKAUTO BATTLE. Tak ketinggalan pula penampilan kontes BlackAuto Angel, serta deretan booth yang menghadirkan berbagai produk dan aksesoris terkemuka bernuansa otomotif lewat Black Market.Daftar Pemenang KontesSQL Champ :1. Maximos - Agya2. Team ICA - Ertiga3. Ronald Omega - CRVFun SPL Champ :1. Team ICA - Ertiga2. Maximos - Agya3. Ronald Omega - CRVSQ Unlimited (EMMA - MECA - CAN) :1. Dream Sound Audio Circle - CRV2. Dream Sound Audio Circle - Nissan March3. Terang Jaya Audio Audio Circle - Nissan TerraCulture Car Champ :1. Toyota FT86 Dimension2. Lexus LS Gemblung3. Chrysler 300C Rafa ProjectContest Car Champ :1. Mits. Xpander Ratris2. Honda Accord Goldie3. Honda Civic FDBlack Culture Car :1. Chrysler 300C Rafa ProjectBlack Contest Car :1. Mits. L300 Pangunci