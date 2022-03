Jelang Pekan Terakhir JAW 2022, Yuk Berburu Mobil Buat Lebaran

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta Auto Week 2022 yang berlangsung 12-20 Maret 2022 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, memasuki hari kelima penyelenggaraannya. Lantaran menjadi event pembuka pameran otomotif di awal tahun, tentu ini jadi momen unik bagi kalian yang sedang berburu kendaraan baru di awal tahun sekaligus untuk keperluan libur lebaran.Apalagi mayoritas anggora Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) ikut di sini. Terdapat 13 merek yang ikut dalam pameran kali ini, di antaranya Daihatsu, Honda, Hyundai, Isuzu, KIA, Lexus, Mazda, MG, Mitsubishi Motors, Nissan, Suzuki, Toyota, dan Wuling hadir sebagai peserta JAW 2022.Berbicara tentang tawaran produk dan harga yang beberapa di antaranya mendapatkan subsidi, tentu wajib dimanfaatkan. Mengingat subsidi seperti ini akan dikurangi seiring perjalanan waktu.Beberapa peserta di pameran ini juga turut serta memperkenalkan produk baru mereka secara eksklusif. Di antaranya KIA yang memperkenalkan Carens pertama kali di Indonesia dan juga Lexus yang meluncurkan produk baru The All New Lexus NX.Baca Juga:KIA Carens hadir dengan dua pilihan mesin, yaitu Smartstream 1.4 T–GDI berbahan bakar bensin, serta 1.5 CRDi VGT yang berbahan bakar diesel. Secara dimensi, Carens memiliki panjang 4.540 mm, lebar 1.800 mm, dan tinggi 1.700 mm, serta jarak sumbu roda 2.780 mm. Carens diperkirakan bakal dijual pada kisaran harga Rp 350-400 jutaan dan sudah bisa dipesan langsung pada booth KIA di ajang Jakarta Auto Week.Selain KIA, Lexus pun melakukan peluncuran mobil barunya yakni The All New NX. Ada dua model yang ditampilakan pada ajang JAW, yakni The All New Lexus NX 350h F Sport dan The All New NX 350h Luxury. Mobil baru ini berbasis listrik dengan dilengkapi teknologi Lexus Hybrid Electric Drive generasi keempat yang menghasilkan kombinasi optimal antara tenaga listrik dan bahan bakar minyak.