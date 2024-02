IIMS 2024 Kolaborasi Pelaku Industri Luncurkan Inovasi Produk Terbaru

Patrick Pinaria • 19 Februari 2024 22:59



Jakarta: Indonesia International Motor Show (IIMS) kembali diselenggarakan tahun 2024 dengan konsep yang lebih segar di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, pada 15-25 Februari. “Bukan tanpa sebab IIMS 2024 mengusung tema ‘Your Infinite Autotainment Experience’. Hal ini, adalah representasi dari dedikasi kami untuk memberikan pengalaman tak terlupakan kepada setiap pengunjung. Kami telah bekerja keras untuk menghadirkan kolaborasi unik antara hiburan musik dan pameran inovatif kendaraan roda empat dan roda dua terbaru yang akan membuat seluruh pengunjung terkesan. Terima kasih kepada semua yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan IIMS 2024, dan tentu saja kepada seluruh pecinta dunia otomotif Tanah Air,” kata Presiden Direktur Dyandra Promosindo, Daswar Marpaung. Pada hari pertama IIMS 2024, berbagai brand mobil dan motor terkemuka merayakan peresmian dan peluncuran produk terbaru mereka dengan nuansa yang sangat berbeda. Terpantau sebanyak 188 peserta dan 53 brand, termasuk 23 brand kendaraan roda empat dan 30 brand kendaraan roda dua dan electric vehicle (EV) yang berpartisipasi di IIMS 2024 memadati seluruh area JIExpo Kemayoran. Seluruhnya berlomba-lomba menarik atensi pengunjung dengan menghadirkan terobosan terbaru pada produknya dan meluncurkan peluncuran produk terbarunya. Pada hari pertama IIMS 2024, sebanyak 10 merk otomotif kendaraan roda empat dan dua ternama meluncurkan produk terbaru sebagai bentuk inovasi produsen untuk memenuhi gaya hidup masyarakat. Mulai dari brand Hyundai dengan line up EV Ioniq 5 Batik dan Kona Electric, hingga VinFast dan BYD pendatang baru produsen kendaraan roda empat listrik yang pertama kali menginjakkan kaki di perhelatan IIMS dan juga pasar Indonesia. Gemerlap pasar otomotif Indonesia yang sangat menjanjikan terlihat begitu memasuki Hall A-D JIExpo Kemayoran, yang diisi oleh brand otomotif roda empat. Beragam merk ternama internasional meluncurkan produk terbaru nya kepada masyarakat Indonesia. Berbagai line up teranyar tersebut, terdiri dari produk khusus lokal hingga global dari deret merek otomotif mancanegara. Suzuki merilis produk inovasi dari line up andalannya, Jimny 5 pintu. Meski berkonsep petualangan yang identik dengan kegagahan, Jimny 5 pintu tetap mengedepankan kenyamanan pengguna pada kursi penumpang/row 2nd seat. Selanjutnya, kemeriahan datang dari panggung Hyundai. Kali ini, Hyundai memamerkan kendaraan EV, Ioniq 5 Batik dan Kona Electric. Seolah memanjakan masyarakat Indonesia dengan memadukan teknologi dan hasil karya budaya Indonesia yaitu Batik, Hyundai mampu mengkombinasikan kedua konsep dengan berhasil. Konsep teknologi yang dihadirkan oleh Hyundai adalah, Hyundai SEVEN Concept. Kendaraan kelas premium dari Eropa, BMW, juga memamerkan unit EV terbaru nya yaitu, The BMW iX XDrive 50 sport dan BMW iX1. Keduanya tampil gagah nan menawan, memadukan kemewahan dan kenyamanan sejati. Keanggunan line up BMW iX xDrive50 Sport dan BMW iX1 eDrive20 M Sport. Selanjutnya, MINI meluncurkan produk eksklusif dan paling stylish, yakni Mini Clubman Final Edition yang hanya tersedia 50 unit di Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan mendapatkan produk eksklusif global ini, hanya dengan mengunjungi booth Mini di Hall C, JIExpo Kemayoran selama IIMS 2024 berlangsung. Morris Garage turut meluncurkan produk MG Maxus 9 EV, mobil 7 penumpang mewah nan ramah lingkungan, dan MG ES EV yang ikonik dengan desain station wagon. Mengusung konsep, charge up the future, charge up the nation, keunggulan mobil listrik MG adalah kemampuan fast charging dalam kurun waktu hanya 36 menit saja. Unit MG Maxus 9 dilengkapi dengan Temperature Seats, Massage Seats, dan Sunroof. Sedangkan, unit MG ES EV mampu fast charging dengan kapasitas mencapai 0-80% dalam 40 menit, dengan kapasitas baterai 51 kWh untuk jarak tempuh 412 km. Perhelatan akbar otomotif tahunan IIMS 2024 semakin spesial dengan kehadiran VinFast, produsen mobil listrik asal Vietnam. Panggung IIMS 2024 dimanfaatkan Vinfast untuk memperkenalkan model VF 5, VF e34, VF 6, VF 7, VF 8, dan VF 9 yang sudah memiliki konfigurasi setir kanan. Diketahui, VinFast memiliki misi menjadi pemain global electric vehicle, dengan visi misi membawa lingkungan hijau ke semua orang. VinFast juga merupakan merek kendaraan listrik pertama di Asia Tenggara yang mencakup mulai dari bus, skuter, sepeda, kendaraan penumpang, dan lainnya. Menariknya, VinFast menjanjikan akan membuat pabrik di Indonesia dengan target produksi 50.000 mobil setiap tahunnya, dan akan membuat stasiun pengisian daya listrik (SPKLU) dengan cara berkolaborasi bersama pemain lokal Tanah Air. Booth VinFast semakin meriah, dengan adanya penandatanganan MoU Distributor Agreement VinFast dengan dealers indonesia oleh CEO & Steering Committee VinFast Indonesia; Gallerie Setia Utama, Bevos Auto Mandiri, Grand Cipta Cemerlang, dan lainnya. Penandatanganan MoU juga dilakukan dengan Leasing Partner Mandiri Finance, Maybank, dan lainnya. Masih dari kawasan Asia, produsen kendaraan listrik Wuling Motors dan BYD menyapa masyarakat Indonesia di awal tahun 2024. Wuling, meluncurkan produk mobil listrik Cloud EV (medium hatchback) khusus untuk produk yang akan dipasarkan secara lokal di Indonesia. Wuling mengusung tema, Drive for a Green Life, This is My EV Way. Semangat tersebut terbukti digaungkan oleh Wuling Motors karena telah berhasil mewujudkan prestasi sebagai satu-satunya produsen mobil EV di Indonesia yang melakukan ekspor pada tahun 2022 silam. Di sisi lain, BYD, produsen otomotif dari Tiongkok turut meluncurkan line up listrik anyar, Denza 09, dan mengumumkan sudah memiliki 8 Flagship Showroom. Mitsubishi sudah memulai produksi L100 EV di pabrik Indonesia, dan menampilkan unit yang merupakan hasil kerja sama dengan PT Pos Indonesia untuk program Green Logistics yang ramah lingkungan. L100 EV kali ini lebih murah, efisien, nyaman dan ukurannya compact, cocok untuk kendaraan operasional. Inovasi teknologi kendaraan berteknologi internal combustion engine (ICE) diupayakan oleh banyak merek otomotif, salah satunya Honda. Merek yang sangat digandrungi oleh banyak keluarga di Indonesia ini, turut meluncurkan produk terbarunya, New Honda BRV N7X Edition. Hadirnya New Honda BRV N7X Edition ini diharapkan akan menjadi mobil keluarga yang menciptakan suasana ceria nan stylish. Kali ini, warna yang disediakan yaitu ada warna khaki sebagai warna best seller Honda. Kemudian, Mitsubishi kembali memamerkan Mitsubishi X FORCE. Tak hanya meluncurkan produk EV, Hyundai turut memperkenalkan Creta Alpha. Meskipun merupakan kendaraan bermesin konvensional, Creta Alpha, mengusung konsep, “Say No To Ordinary” dengan 3 warna; White matte, Black matte, dan Silver matte. Diketahui, unit Creta sendiri telah terjual lebih dari 25 unit, sejak dirilis. Project Manager IIMS 2024, Rudi MF menegaskan IIMS 2024 bukan hanya sekadar melihat mobil-motor keren, tetapi juga tentang menyaksikan dan menikmati inovasi di balik setiap kendaraan yang dipamerkan. “Dyandra Promosindo menghargai seluruh pengunjung pecinta dunia otomotif Tanah Air, dengan menghadirkan inovasi konsep dalam pameran. Padu padan antara otomotif dan hiburan, terbukti telah menjadikan IIMS 2024 menjadi pameran mobil yang menarik. Kami percaya bahwa IIMS 2024 Your Infinite Autotainment Experience akan meningkatkan tren positif bagi industri otomotif Indonesia,” kata Rudi. Sebagai informasi, beragam merk kendaraan roda empat yang hadir di IIMS 2024 antara lain Audi, BYD, BMW, Chery, Citroen, Daihatsu, Honda, Hyundai, Jaguar, Land Rover, KIA, Morris Garages (MG), MINI, Mitsubishi, Nissan, Seres, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Vinfast, VW, Wuling. Sementara pada segmen kendaraan roda dua, BMW Motorrad Indonesia mengeluarkan produk terbarunya yaitu BMW R 1300 GS, BMW G 310 GS dan G 310 R, serta motor listrik premium BMW CE 04. Kemudian Scomadi mengeluarkan kendaraan teranyarnya Scomadi Turismo Piccolo 150i dan Technica 150i, Keeway TX110, TX220 dengan dua tipe yaitu tipe motocross dan enduro, serta TX160. Diikuti AHM, Benelli, BMW Motorrad, Italjet, Kawasaki, Peugeot, Piaggio, Vespa, Aprilia, Moto Guzzi, Royal Alloy, Royal Enfield, Scomadi, Yamaha. Adapun untuk brand kendaraan listrik roda dua antara lain, Alva One XP, Davigo, Gesits, Green Tech, Mid West, Pacific Bike, Polytron, Rakata, Selis, SMEV, United E-Motor, VMOVE, Volta, Yadea, ZPT. Pada malam hari kedua IIMS 2024 (16 Februari) mulai pukul 19.00 WIB, IIMS 2024 akan menghadirkan konser musik IIMS Infinite Live. Pengunjung akan berkesempatan merasakan kemeriahan performa terbaik ragam musisi Indonesia secara langsung. Mulai dari Kahitna (16 Februari 2024), Ari Lasso (17 Februari 2024), Andre Taulani & Friends (18 Februari 2024), Saykoji (19 Februari 2024), Maliq & D’Essential (20 Februari 2024), Endah N Rhesa (21 Februari 2024), Mahalini (22 Februari 2024), Tulus (23 Februari 2024), Dewa 19 feat Marcello Tahitoe (25 Februari 2024). Perlu diketahui, harga tiket konser IIMS Infinite Live dijual terpisah dari acara pameran IIMS pameran otomotif. Harga tiket konser IIMS Infinite Live 2024 (akhir pekan) yaitu Rp150 ribu per orang, sedangkan harga tiket konser IIMS Infinite Live 2024 (awal pekan) ialah Rp75 ribu/orang. Harga tiket masuk IIMS 2024 khusus untuk pameran otomotif dibuka mulai dari Rp50 ribu untuk weekdays (Senin hingga Kamis), serta Rp85 ribu untuk weekend (Jumat hingga Minggu). Pengunjung dapat membeli tiket bundling untuk IIMS otomotif dan Infinite Live dengan harga spesial, untuk tanggal 19 dan 21 Februari seharga Rp50 ribu, tanggal 20 dan 22 Februari seharga Rp75 ribu, dan tiket bundling weekend dibanderol seharga Rp185 ribu. Seluruh tiket Tiket IIMS dan IIMS Infinite Live dapat dibeli melalui www.dyandratiket.com dan aplikasi BBO atau https://bbo.co.id. Sentuhan teknologi digital IIMS 2024, menjamin proses pembelian tiket yang lancar dan aman bagi seluruh pengunjung.