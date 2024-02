Ayo, ke IIMS 2024! Banyak Promo Menarik dari Mitsubishi Motors

Patrick Pinaria • 19 Februari 2024 22:28



Jakarta: Mitsubishi Motors kembali menyapa konsumen di pameran otomotif internasional, Indonesia International Motor Show (IIMS) pada 15-25 Februari 2024. Salah satu produsen otomotif ternama asal Jepang tersebut menampilkan produk unggulan, serta menawarkan berbagai program menarik bagi para pengunjung. Mitsubishi Motors hadir di Hall A Booth A1, Jakarta International Expo (JIEXPO). Stan Mitsubishi Motors di IIMS 2024 memiliki konsep desain poligon yang serupa dengan konsep booth Mitsubishi Motors di Japan Mobility Show 2023. Berbagai produk terbaik ditawarkan dalam pameran ini. Salah satunya Mitsubishi L100 EV, kendaraan listrik terbaru yang diproduksi Mitsubishi Motors. Kehadiran di IIMS 2024 sekaligus menjadi tanda dimulainya penjualan Mitsubishi L100 EV di Indonesia. "Kami yakin bahwa Mitsubishi L100 EV sangat kompetitif secara produk, baik dari segi spesifikasi dan range harga yang ditawarkan, sehingga model ini dapat diserap dengan baik oleh pasar di Indonesia yang membutuhkan kendaraan operasional untuk mendukung bisnisnya, terutama konsumen fleet," ujar Presiden Direktur PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) Atsushi Kurita. "Dari hasil Proof of Concept (POC) yang telah dilakukan bersama para partner disimpulkan bahwa L100 EV menawarkan keunggulan baik dari sisi produk maupun operasional. PT Pos Indonesia sebagai salah satu partner pelaksana dalam aktivitas POC telah mengutarakan intensi lebih lanjut untuk menggunakan L100 EV pada kegiatan operasional logistik di hub Ibu Kota Nusantara (IKN)," lanjutnya. Selain Mitsubishi L100 EV, Mitsubishi Motors juga kembali menghadirkan Xforce di IIMS 2024. Xforce ini merupakan salah satu produk unggulan Mitsubishi Motors sejak diperkenalkan pada tahun lalu. "Di samping itu, pada IIMS kali ini kami kembali menghadirkan Mitsubishi Xforce sebagai bintang yang mendominasi area booth pameran guna memberikan gambaran lebih jelas mengenai fitur unggulan, yang menunjang kenyamanan, performa, fungsionalitas dan juga design, dengan beragam program dan aktivitas menarik yang dapat diikuti," tutur Atsushi. Bukan hanya sekadar menampilkan produk kendaraan, Mitsubishi Motors pun memberikan sejumlah penawaran promo menarik khusus bulan Februari bagi pengunjung, khususnya pelanggan loyal Mitsubishi. Termasuk kemudahan fasilitas pembiayaan seperti program Down Payment (DP) ringan mulai dari 10%, Program Bunga Ringan 0% hingga 2 tahun, Program Konsumen Loyal Mitsubishi Motors: DP ringan mulai 50% dengan bunga 0% hingga 2 tahun, dan program SMART CASH: bunga 0% sampai 1 tahun, DP mulai dari 50%, serta bonus asuransi tanpa biaya administrasi. Kemudian, ada beberapa program tambahan spesial yang ditawarkan Mitsubishi Motors di IIMS 2024, seperti program down payment ringan, program bunga ringan, program SMART CASH, program konsumen loyal Mitsubishi Motors dan program Cicilan Pintar, dan gratis paket SMART, yang dapat dinikmati untuk pembelian model Mitsubishi Motors, MMKSI juga memberikan program tambahan spesial di luar program Februari 2024 untuk periode IIMS 2024, di antaranya: - Cashback hingga jutaan rupiah untuk semua line up Mitsubishi Motors. - Untuk setiap pembelian unit Mitsubishi Xforce di IIMS 2024, konsumen berhak memilih salah satu dari bonus gift yang disediakan, berupa: 4x Extended Smart Package atau Xforce Accessories Active Package atau Dashboard Camera. - Untuk setiap pembelian unit Mitsubishi Xpander Cross di IIMS 2024, konsumen berhak mendapatkan bonus aksesoris berupa Side Visor Set, Muffler Cutter, Scuff Plate Set, dan Fuel Lid Garnish. - Special Lucky Dip dengan kesempatan untuk mendapatkan tambahan cashback hingga Rp10,000,000, berlaku untuk seluruh model kendaraan penumpang (Xforce, Xpander, Xpander Cross, dan Pajero Sport). "Selain cashback di setiap kota, untuk Xforce, kami memberikan program khusus. Kami bekerja sama dengan berbagai leasing untuk selain memberikan cashback spesial, kami juga memberikan beberapa opsi pembiayaan bagi konsumen yakni DP (down payment) 15 persen," ujar General Head of Regional Sales PT MMKSI Budi Darmawan Daulay. "Konsumen bisa mendapatkan nilai DP sekitar Rp50 juta. Kita juga ada bunga nol persen sampai dua tahun. Konsumen bisa mendapatkan cicilan dua jutaan per bulan. Selain itu ada smartcash. Ini kita berikan di IIMS 2024," ujarnya.