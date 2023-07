Pengguna Porsche Klasik Serbu Markas Porsche Jakarta, Lho Kok?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Momentum ulang tahun ke-75 Porsche tahun ini, sepertinya dirayakan secara masif oleh banyak pihak di ragam momentum. Bukan hanya di ajang showoff Festival of Speed Goodwood, namun di berbagai belahan dunia, event ini cukup masif dirayakan. Di Jakarta, para pengguna kendaraan merek Jerman ini bahkan sontak ramai-ramai menyerbu markas Porsche Centre Indonesia pada Sabtu dan Minggu (22-23/7/2023).Kedatangan komunitas pengguna supercar dengan nama legendaris itu untuk merayakan Festival of Dreams yang juga menjadi tema besar mereka tahun ini. "Festival of Dreams disusun untuk merayakan semangat Porsche dalam segala keragamannya. Di tahun ke-75, Kami bangga mengumpulkan para pemimpi dengan latar belakang dan cerita yang berbeda untuk merayakan apa yang menyatukan kita, yaitu menjadi insan yang digerakkan oleh impian," kata General Manager Porsche Indonesia, Alexander Riedel.Selain itu di momentum ini digelar pula Porsche Classic Day juga menampilkan mobil-mobil sport klasik seperti Porsche 356A, 911 Targa (F-Series), 944 S, dan 911 RS America (964). "Berkat dukungan dari pemilik Porsche Classic, acara ini bisa terlaksana. Kami juga melihat ke masa depan yang lebih cerah, diwakili oleh Taycan, mobil sport listrik kami, dalam pameran instalasi seni yang mengagumkan."Porsche Classic DayMerayakan mobil-mobil sport yang telah membentuk merek ini sejak 75 tahun, mereka kembali mengusung Porsche Classic Day. Porsche Indonesia bahkan siap melakukan restorasi khusus dari mobil sport pertama yang ditawarkan dengan transmisi otomatis Tiptronic dan sistem penggerak empat roda milik Porsche, yaitu Porsche 964 Carrera 2 Cabriolet."Mobil-mobil sport klasik Porsche yang dipamerkan semuanya telah berperan dalam menentukan kisah sukses merek kami selama 75 tahun terakhir. Memiliki sebuah mobil klasik Porsche adalah sebuah komitmen. Kami hadir di sini untuk memberikan jaminan kepada pemilik mobil klasik bahwa mobil impian mereka akan mendapatkan perawatan terbaik," ujar Service Manager Porsche Centre Jakarta, Martin Pointon.Martin menegaskan bahwa mobil-mobil klasik tersebut bakal ditangai tentunya dengan menggunakan suku cadang asli. Pekerjaan perawatan dan pemeliharaan dilakukan secara eksklusif oleh mekanik khusus bersertifikasi.Festival of DreamsAcara ini dimulai dengan Shade of Food, sebuah pengalaman gastronomi berkelanjutan yang terinspirasi oleh warna Porsche yang bersejarah, Irishgreen, yang kini tersedia sebagai pilihan Paint To Sample (PTS). Warna PTS lainnya, Rivierablue, dipilih untuk mewakili inisiatif Shade of Art, di mana Porsche Indonesia berkolaborasi dengan KitaOneUs Asia, sebuah organisasi yang menjadi perwakilan bagi orang-orang berkebutuhan khusus.Para pemimpi muda dengan semangat seni akan diundang untuk menampilkan impian mereka di atas kanvas melalui pertunjukan lukisan langsung. Lalu, lelang akan diadakan untuk karya seni ini, dengan hasilnya disumbangkan untuk amal.Di sini, Porsche Indonesia mendorong para pemimpi untuk berbagi semangat da cerita mereka, menginspirasi mereka untuk dengan berani mengejar impian. Ada juga penyanyi dan penulis lagu muda berbakat, Putri Ariani, yang mengalami gangguan penglihatan namun digerakkan oleh mimpi.