New BMW X7 Lahir Di Sunter, Harga Turun Rp100 Juta

BMW Indonesia menambah daftar lini mobil yang mereka rakit di Indonesia. Kali ini giliran X7 yang lahir dari pabrik BMW Production Network 2, Gaya Motor Sunter, Jakarta.President Director BMW Group Indonesia, Ramesh Divyanathan, menjelaskan kehadiran mobil berjuluk The President ini dirakit di Indonesia sebagai bukti komitmen untuk pengembangan investasi, transfer teknologi, dan sumber daya manusia di Indonesia. Sehingga dengan kehadiran New X7, maka merek asal Jerman tersebut sudah melakukan perakitan 8 model di Tanah Air.“BMW Indonesia siap buka babak baru dari Story of Luxury, mengomunikasikan mengenai rangkaian kendaraan flagship dalam portofolio kami, wujudkan pemahaman baru tentang kemewahan yang menyatukan emosi, estetika, inspirasional, dan kenyamanan berkendara melalui peluncuran New X7. Produk flagship dari keluarga X ini mewakili puncak kemewahan dan perlihatkan potensi pengembangan pasar kendaraan mewah di Indonesia," ungkap Ramesh Divyanathan Rabu (24/2/2021) melalui jumpa pers daring.Mobil ber-body bongsor yang lahir di Indonesia ini memiliki tipe New X7 xDrive40i Opulence. Secara keseluruhan mobil ini sangat besar karena memiliki panjang 5,151 mm, lebar 2,000 mm, dan tinggi 1,805 mm.Dari sisi eksterior, New X7 kini dilengkapi dengan lampu LaserLight sebagai standar yang menyatu dengan kidney grille jumbo, dan split tail-gate untuk memudahkan akses pengemudi menikmati fleksibilitas bagasi.