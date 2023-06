'Berkenalan' dengan XL7 Hybrid, Teknologi Kekinian Tak Harus Mahal

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Suzuki Indonesia secara resmi meluncurkan produk SUV Hybrid terbaru yaitu New XL7 Hybrid pada 15 Juni 2023. XL7 Hybrid ini menjadi produk elektrifikasi ketiga Suzuki setelah Ertiga dan Grand Vitara."Suzuki telah memperkenalkan XL7 sejak tahun 2020 dan langsung menerima sambutan yang hangat di Indonesia, hingga menjadi salah satu unggulan Suzuki. New XL7 Hybrid ini adalah wujud kesinambungan Suzuki akan kontribusi terhadap dunia yang berkelanjutan," ujar 4W Sales & Marketing Director Suzuki Indonesia, Matsushita Ryohei.Mengusung desain SUV yang sporty dan fungsional untuk keluarga. Keunggulan yang sudah ada, disempurnakan lewat teknologi Suzuki Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS) sekaligus menjadikannya pelopor SUV 7 penumpang hybrid di Indonesia.Daya tarik New XL7 Hybrid meliputi sejumlah pembaruan pada sektor dapur pacu, tampilan eksterior, kelengkapan interior serta fitur keselamatan. Saat ini, New XL7 Hybrid menggunakan mesin K15B yang dipadukan dengan teknologi SHVS sehingga lebih ramah lingkungan dan efisien.SHVS meliputi 2 komponen penting yaitu Integrated Starter Generator (ISG) dan Lithium-ion battery yang akan membantu meringankan kinerja mesin 1.500cc. Perangkat teknologi tersebut memungkinkan adanya fungsi engine auto start-stop yang bekerja untuk meminimalisir penggunaan bahan bakar ketika tidak diperlukan, sehingga emisi gas buang serta konsumsi bahan bakar pun dapat dikurangi selama perjalanan.Dalam acara peluncuran yang berlangsung Kamis, 15 Juni 2023 lalu, Suzuki juga mengadakan sesi test drive pendek untuk merasakan sensasi dan impresi berkendara dengan XL7 Hybrid.Jenama asal Jepang ini cukup cerdik dalam dengan menawarkan teknologi Smart Hybrid sebagai jembatan menuju mobil listrik. Pasalnya, dengan teknologi hybrid tersebut konsumen mendapatkan kendaraan ramah lingkungan yang super irit BBM, apalagi model yang disematkan teknologi ini berkapasitas 7 penumpang.Sistem kerja teknologi Suzuki Smart Hybrid mengandalkan ISG (Integrated Starter Generator) yang terintegrasi dengan mesin K15B, serta Lithium-Ion battery. Kedua teknologi ini membuat kendaraan menjadi lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar.ISG berfungsi sebagai motor dan generator yang menangkap dan menyimpan energi listrik ke Lithium-Ion Battery. Ketika pergerakan awal kendaraan pastinya membutuhkan tenaga lebih besar. Setelah mobil berjalan, kecepatan bertambah, beban itu akan berkurang. Jadi ISG ini membantu suplai tenaga ketika mobil butuh tenaga ekstra sehingga menjadikan XL7 irit bahan bakar.Sederhananya, saat akselerasi di rpm rendah, ISG akan memberi suplai tenaga dari baterai. Tenaga listrik tersebut disalurkan oleh ISG untuk membantu putaran flywheel mesin sehingga nafas atau tarikan mesin terasa lebih enteng. Ketika beban mobil berkurang, suplai tenaga juga otomatis terhenti dan mobil berjalan seperti biasa.Terlepas dari kenyamanan dan fitur-fitur yang beragam, secara keseluruhan test drive XL7 Hybrid di rute pendek sudah merepresentasikan keuntungan yang didapatkan konsumen yakni irit konsumsi bahan bakar."Seberapa besar irit BBM itu tergantung gaya masing-masing pengemudi. Tapi dari data kita XL7 Hybrid ini 15 persen lebih irit dibandingkan dengan model sebelumnya (non-hybrid)," jelas Direktur Pemasaran Suzuki Indomobil Sales (SIS), Donny Saputra.Desain eksterior mendapatkan penyegaran seperti new front grill denngan sentuhan black color dan new black wheel. Selain itu terdapat fitur new autolight with guide me light dan new auto retractable mirror.Tak cukup itu saja, New XL7 Hybrid juga mendapatkan new tailgate garnish chrome, new short pole antenna, new hybrid emblem dan new two-tone body color. Sedangkan, untuk menunjang kenyamanan XL7 Hybrid dipasangi new Emirror touchscreen, new cruise control, new interior color, new black wood pattern ornament instrument panel dan new gear shift indicator.Meski sudah mengaplikasikan teknologi hybrid, namun harga New XL7 Hybrid tidak berselisih jauh dengan model mesin bensin. "Teknologi SHVS ini sudah sesuai dengan kebutuhan konsumen dengan adanya keterjangkauan harga. Intinya teknologi ini terjangkau untuk konsumen kami," pungkas Donny.New XL7 Hybrid hadir dengan tiga varian berbeda yakni Alpha, Beta, dan Zeta. Teknologi SHVS hanya tersedia pada varian Alpha dan Beta.- XL7 Hybrid Alpha AT : Rp304.900.000- XL7 Hybrid Alpha MT : Rp293.900.000- XL7 Hybrid Beta AT : Rp294.900.000- XL7 Hybrid Beta MT : Rp283.900.000- XL7 Zeta AT : Rp267.100.000- XL7 Zeta MT : Rp256.100.000