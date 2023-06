Baru Meluncur, XL7 Hybrid Segera Diekspor ke 24 Negara

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Suzuki secara resmi meluncurkan XL7 Hybrid untuk pasar Indonesia, Kamis, 15 Juni 2023. Tak hanya untuk market domestik, namun Suzuki Indonesia juga berencana mengekspor XL7 Hybrid dengan tujuan 24 negara.Marketing Director PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Doni Saputra mengatakan ekspor XL7 Hybrid akan dimulai pada Juli 2023 dengan target sebanyak 12 ribu unit. "Target ekspor (XL7 Hybrid) di angka 12 ribu untuk tujuan 24 negara. Kita akan mulai ekspor pada Juli 2023," kata Doni di sela-sela peluncuran XL7 Hybrid.Lebih lanjut, Asst. To Dept Head 4W Sales PT SIS Randy R. Moerdoko menjelaskan negara tujuan untuk XL7 Hybrid masih menyasar pada negara-negara tujuan ekspor model Suzuki lainnya seperti Amerika Latin, negara-negara di kepulauan Pasifik, serta negara-negara Asia Tenggara."Untuk persiapan ekspor, kita melayani ekspor ke Meksiko, Amerika Latin, negara-negara kepulauan Pasifik, hingga negara-negara ASEAN," terang Randy.New XL7 Hybrid mendapatkan sejumlah pembaruan pada sektor mesin, eksterior, kelengkapan interior serta fitur keselamatan. Saat ini, XL7 Hybrid menggendong mesin K15B dengan kapasitas 1.500cc yang dipadukan dengan teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS) sehingga lebih ramah lingkungan dan irit bahan bakar.SHVS meliputi 2 komponen penting yaitu Integrated Starter Generator (ISG) dan Lithium-ion battery yang akan membantu meringankan kinerja mesin.Perangkat tersebut memungkinkan adanya fungsi engine auto start-stop yang bekerja untuk meminimalisir penggunaan bahan bakar ketika tidak diperlukan, sehingga emisi gas buang serta konsumsi bahan bakar berkurang signifikan.Teknologi SHVS menawarkan kepraktisan dan minim biaya perawatan. Pasalnya, untuk komponen Lithium-ion battery sudah dijamin oleh Suzuki melalui kebijakan garansi resmi selama 8 tahun.New XL7 Hybrid hadir dalam tiga varian berbeda yakni Alpha, Beta, dan Zeta. Teknologi SHVS hanya tersedia pada varian Alpha dan Beta.XL7 Hybrid Alpha AT menjadi varian tertinggi dengan banderol Rp304.900.000. Sedangkan varian termurah yakni XL7 Zeta MT ditawarkan dengan harga Rp256.100.000.- XL7 Hybrid Alpha AT : Rp304.900.000- XL7 Hybrid Alpha MT : Rp293.900.000- XL7 Hybrid Beta AT : Rp294.900.000- XL7 Hybrid Beta MT : Rp283.900.000- XL7 Zeta AT : Rp267.100.000- XL7 Zeta MT : Rp256.100.000