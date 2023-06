Suzuki Luncurkan XL7 Hybrid, Varian Tertinggi Rp300 Jutaan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Penyegaran New XL7 Hybrid

(UDA)

Jakarta: Suzuki Indonesia secara resmi meluncurkan New XL7 Hybrid, Kamis, 15 Juni 2023 di Senayan, Jakarta. New XL7 Hybrid ini menjadi produk elektrifikasi ketiga Suzuki setelah Ertiga dan Grand Vitara."Suzuki telah memperkenalkan XL7 sejak tahun 2020 dan langsung menerima sambutan yang hangat di Indonesia, hingga menjadi salah satu unggulan Suzuki. New XL7 Hybrid ini adalah wujud kesinambungan Suzuki akan kontribusi terhadap dunia yang berkelanjutan," ujar 4W Sales & Marketing Director Suzuki Indonesia, Matsushita Ryohei.New XL7 Hybrid mengusung desain SUV yang sporty dan fungsional untuk keluarga. Keunggulan yang sudah ada disempurnakan lewat teknologi Suzuki Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS) sekaligus menjadikannya pelopor SUV 7 penumpang hybrid di Indonesia.Daya tarik New XL7 Hybrid meliputi sejumlah pembaruan pada sektor dapur pacu, tampilan eksterior, kelengkapan interior serta fitur keselamatan. Saat ini, New XL7 Hybrid menggunakan mesin K15B yang dipadukan dengan teknologi SHVS sehingga lebih ramah lingkungan dan efisien.SHVS meliputi 2 komponen penting yaitu Integrated Starter Generator (ISG) dan Lithium-ion battery yang akan membantu meringankan kinerja mesin 1.500cc. Perangkat teknologi tersebut memungkinkan adanya fungsi engine auto start-stop yang bekerja untuk meminimalisir penggunaan bahan bakar ketika tidak diperlukan, sehingga emisi gas buang serta konsumsi bahan bakar pun dapat dikurangi selama perjalanan."Pengalaman berkendara yang seru, menyenangkan dan penuh gaya bisa ditemukan di balik kemudi New XL7 Hybrid, baik ketika menjalani rute keseharian maupun berpetualang di alam terbuka," lanjut Matsushita.Teknologi SHVS menawarkan kepraktisan dan minim biaya perawatan. Pasalnya, untuk komponen Lithium-ion battery sudah dijamin oleh Suzuki melalui kebijakan garansi resmi selama 8 tahun.Desain eksterior mendapatkan penyegaran seperti new front grill denngan sentuhan black color dan new black wheel. Selain itu terdapat fitur new autolight with guide me light dan new auto retractable mirror.Tak cukup itu saja, New XL7 Hybrid juga mendapatkan new tailgate garnish chrome, new short pole antenna, new hybrid emblem dan new two-tone body color. Sedangkan, untuk menunjang kenyamanan XL7 Hybrid dipasangi new Emirror touchscreen, new cruise control, new interior color, new black wood pattern ornament instrument panel dan new gear shift indicator.New XL7 Hybrid hadir dengan tiga varian berbeda yakni Alpha, Beta, dan Zeta. Teknologi SHVS hanya tersedia pada varian Alpha dan Beta.- XL7 Hybrid Alpha AT : Rp304.900.000- XL7 Hybrid Alpha MT : Rp293.900.000- XL7 Hybrid Beta AT : Rp294.900.000- XL7 Hybrid Beta MT : Rp283.900.000- XL7 Zeta AT : Rp267.100.000- XL7 Zeta MT : Rp256.100.000