XL7 Hybrid Sudah Tersedia di Dealer, Suzuki Janji Inden Enggak Bakal Lama

Target penjualan 12 ribu unit

(UDA)

Jakarta: Suzuki Indonesia secara resmi meluncurkan New XL7 Hybrid untuk pasar Indonesia, Kamis, 15 Juni 2023 di Senayan, Jakarta.Berbarengan dengan peluncurannya, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) juga memastikan ketersediaan New XL7 Hybrid di seluruh dealer Suzuki. "XL7 Hybrid ini sudah tersedia di semua dealer kami dan konsumen juga sudah bisa melakukan test drive," kata Asst. to Dept. Head 4W Sales PT SIS, Randy R. Murdoko di sela-sela peluncuran.Tak hanya itu, konsumen juga tak akan menunggu lama karena Suzuki langsung memulai pengiriman unit ke konsumen. "Per hari ini kita sudah delivery ke konsumen," lanjutnya.Demi mengantisipasi inden panjang, Suzuki juga telah memperhitungkan jumlah produksi dengan kebutuhan konsumen.“Kami mencoba untuk memprediksi kebutuhan dari konsumen (XL7 Hybrid), baik itu varian dengan warna single tone maupun two tone agar bisa cepat terpenuhi," beber Randy.Randy menambahkan, pihaknya cukup optimis dengan model XL7 Hybrid. Pasalnya produk tersebut sudah menjadi salah satu backbone jenama berlogo 'S' tersebut."Kami menargetkan penjualan sebanyak 12 ribu unit sampai akhir tahun 2023," jelas Randy.XL7 menjadi model kendaraan ketiga Suzuki yang disuntik dengan teknologi Suzuki Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS) setelah Ertiga dan Grand Vitara.New XL7 Hybrid hadir dalam tiga varian berbeda yakni Alpha, Beta, dan Zeta. Teknologi SHVS hanya tersedia pada varian Alpha dan Beta.- XL7 Hybrid Alpha AT : Rp304.900.000- XL7 Hybrid Alpha MT : Rp293.900.000- XL7 Hybrid Beta AT : Rp294.900.000- XL7 Hybrid Beta MT : Rp283.900.000- XL7 Zeta AT : Rp267.100.000- XL7 Zeta MT : Rp256.100.000