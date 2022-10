Hyundai Ekspansi ke BSD City, Jagokan Creta di Segmen Medium?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Selama kurang lebih tiga tahun dilanda Covid-19, bangkitnya industri otomotif di Indonesia, bisa dibilang jadi salah satu yang cukup cepat. Mengingat pameran otomotif yang awalnya banyak tertunda, sejak 2021 malah kembali konsisten dilaksanakan. Bahkan merek kendaraan di Indonesia tak ragu untuk tetap melakukan pengembangan jaringan di berbagai kota. Hal ini juga yang mendasari PT Hyundai Mobil Indonesia (HMI) untuk tetap konsisten melebarkan sayapnya.Kali ini mereka menyasar lokasi yang cukup elit di kawasan BSD-City, Tangerang. Main dealer Hyundai yang dulunya memegang keagenan tunggal merek asal Korea itu di Indonesia, tetap punya passion tinggi dalam hal pengembangan jaringan. Bahkan mereka tak ragu menegaskan bahwa Creta akan jadi andalan di dealer ini.“Pengembangan SDM berkualitas dan berkelanjutan, perluasan jaringan dan layanan showroom, serta kreativitas dalam menciptakan gagasan-gagasan baru menjadi pondasi kami untuk selalu berkembang, serta bekerja lebih efisien, lebih efektif dan lebih produktif. Kalau kita bicara soal prediksu produk yang mungkin bakal laku di sini, kami optimis Creta bakal punya cerita besar,” ucap President Director PT HMI Denny Siregar dalam pernyataan resminya.Lalu hal apa saja yang bisa Anda manfaatkan sebagai konsumen yang ingin membeli kendaraan? Menurut keterangan yang diberikan langsung oleh Sales & Marketing Director PT HMI, Hendrik Wiradjaja, bahwa mereka punya ambisi yang sangat besar dalam hal pemenuhan kebutuhan konsumen otomotif Hyundai yang sangat mulai selektif.“Untuk mewujudkan konsep showroom yang terintegrasi, kami menyiapkan fasilitas 3S yaitu Sales, Service, Spare Part, ditambah Body & Paint, yang diaplikasikan berdasarkan standar global dari Hyundai Motors Indonesia,” ucap Hendrik Wiradjaja.Fasilitas tersebut tersebar di 4 (empat) lantai, yang terdiri dari:• Area showroom ada di lantai 1 dan 2. Mempunyai kapasitas minimal 8 (delapanj unit display dengan luas area 1,200 m2, dan dilengkapi area Dealing Table, Exclusive Dealing Room, Sales & Service Reception, Reception Waiting Area, Meeting Room, Customer Lounge dan Mini Bar sehingga customer dapat dengan nyaman berinteraksi di showroom kami. Dan di area parkir depan, disediakan 2 unit EV Charging Station yang siap digunakan bagi para customer mobil listrik Hyundai.• Area Service General Repair juga terdapat di lantai 1 dan 2. Meliputi total luas area 1,350 m2 yang terdiri dari 13 stall service yang terdiri dari 1 stall Quick Service, 4 stall Scissor Lift dan 2 Post Lift dengan ukuran stall service sesuai standar GDSI, yang dapat menampung Wngga 735 unit perbakan kendarannya. Dan adanya Courtesy Car bagi customer yang dapat difasilitasi dengan syarat dan ketentuan tertentu. Selain itu sarana Service Car juga tersedia dan siap melayani dalam kondisi emergency.• Area Part Storage yang terdapat di lantai 1 dan 2, dapat menyimpan hingga 10,000 item Suku Cadang dan Aksesori yang dilengkapi dengan program sistem pencarian stock secara online.• Area Body & Paint yang berada di lantai 3 dengan luas area 1,000 m2, dilengkapi fasilitas Oven Spray Booth dengan kapasitas rata-rata 10 unit Work in Progress, 100 unit per bulan dengan rata-rata 4 panel per unit atau 400 panel per bulan.Keunggulan lainnya adalah layanan antar jemput perbaikan mobil dengan driver atau towing apabila diperlukan. Fasilitas Body & Paint yang berada di Hyundai BSD City adalah Body & Paint yang ketiga setelah sebelumnya fasilitas ini juga tersedia di Bengkel Body & Paint Simprug dan Pondok Ungu, Bekasi.Pada bulan ini PT Hyundai Mobil Indonesia juga berkesempatan memberikan Program Khusus untuk customer Hyundai BSD City yaitu:• Program Kredit Spesial mulai dari DP ringan atau bunga menarik hingga program trade- in kami siapkan untuk setiap pembelian mobil baru Hyundai.• Promo Service: diskon jasa 10% dan diskon spare parts 10% untuk unit selain Free Service Berkala.• Promo Body & Paint.- Free Own Risk dan diskon jasa body repair sampai dengan 35%. Syarat dan ketentuan berlaku.Showroom Hyundai BSD City ini dibangun dengan investasi total senilai 83 milyar. Menempati lokasi yang strategis, di atas luas tanah 2,800 m2 dengan luas total bangunan 6,000 m2. Dimana proses pembangunan gedung mengacu kepada standard GDSI (Global Dealer Space Identity) dan sesuai dengan Corporate Identity Hyundai Motors.Kini, PT Hyundai Mobil Indonesia telah memiliki 12 showroom. Tersebar di area:• Jakarta, Tangerang dan Bekasi yang meliputi 9 showroom yaitu Hyundai: BSD, Cibubur, Cilandak, Ciputat, Kalimalang, Kelapa Gading, Serpong, Simprug dan Sunter.• Bandung meliputi 2 showroom yaitu Hyundai: Cihampelas dan Soekarno Hatta.• Bali meliputi 1 showroom yaitu Hyundai Gatot Subroto.