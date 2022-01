Waspada, Honda Sensing Di All New BR-V Bisa Tidak Bekerja Optimal

Halaman Selanjutnya

All New Honda BR-V mendapatkan teknologi baru berupa advanced driver-assistance systems (ADAS) yang bernama Honda Sensing. Meski fitur ini tergolong canggih serta membantu meningkatkan keamanan dan kenyamanan mengemudi, sopir harus waspada terhadap momen-momen dimana fitur ini tidak bisa bekerja dengan maksimal.DSD Assistant Manager Honda Prospect Motor, Onsert Ophirio Ningtyan, bercerita bahwa fitur canggih yang ada di mobil keluarga tersebut mengandalkan kamera sebagai sensor untuk menjalankan fitur-fiturnya. Kamera ini memiliki posisi berada di balik kaca spion tengah dan menempel di kaca depan."Kamera posisi dari dalam ada kaca spion, di baliknya yang menempel di kaca depan. spion tengah. Nah itu yang mendeteksi objek yang di depan, motor, orang, mobil, marka jalan juga dideteksi lewat kamera itu," terang Onsert di Cirebon kepada Medcom.id.Onsert menyebutkan bahwa sensor yang ada di All New BR-V dan CR-V berbeda. Di All New BR-V hanya mengandalkan kamera saja, sedangkan yang ada di CR-V masih mengkombinasikan radar dan kamera untuk membaca kondisi di depan mobil."Kalau pakai radar di model lain, seperti di CR-V pakai radar. Cuma itu, teknologi berkembang terus, di BR-V ini radar tidak diperlukan lagi. Dulu butuh kamera dan radar, sekarang kamera saja."