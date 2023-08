Fuso Canter Pencetak Rekor MURI, Kian Canggih dan Beragam di GIIAS 2023

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Truk Fuso Canter punya perjalanan sejarah yang panjang di pasar otomotif Indonesia. Bukan hanya sebagai penunjang bisnis sektor logistik, pertambangan dan pertanian, namun juga menjadi pembawa perubahan di industri angkutan barang dan jasa. Bertepatan dengan pameran otomotif GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023, PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB), distributor resmi kendaraan niaga dari Mitsubishi Fuso di Indonesia, bikin gebrakan khusus.Mengambil tempat di Hall 3, No.3C, Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Mitsubishi Fuso hadir dengan tema Integrated Powerful solution yang tercermin dalam display 7-unit truk unggulan. Didominasi oleh varian Canter, mulai dari variant di masa yang lalu, kini dan di masa depan. Terdapat pula 1 unit Fighter-X Mining Equipment version 2 dan 1-unit Mobile Workshop Service serta didukung dengan zona after sales service, Fuso telematic runner, My Fuso application dan layanan pembelian.Dalam pemaparan yang diberikan oleh Presiden Direktur PT KTB Nobukazu Tanaka pada Kamis (10/8/2023), Ia menyebutkan bahwa keikutsertaan mereka di pameran GIIAS 2023 sebagai komitmen khusus untuk produk-produk anyar mereka di pameran besar otomotif ini. Ia bahkan melihat ini jadi kesempatan untuk kembali memberikan daya gebrak Canter melalui beberapa varian yang memang diminati oleh pasar kendaraan niaga ringan di Indonesia.“Di tahun ini, produk andalan Kami, Canter, merayakan hari jadinya yang ke-60. Senang rasanya bisa menyertakan Anda semua dalam perjalanan Canter. Ini adalah peristiwa penting bagi kita karena kita dapat mereflesikan masa lalu, merayakan masa kini dan melihat ke masa depan,“ papar Nobukazu Tanaka di momentum peluncuran produk-produk anyarnya itu.Ia melanjutkan bahwa mereka juga menyesuaikan dengan tema besar yang diusung GIIAS 2023 yaitu Future Now. "Sejalan dengan tema GIIAS 2023 Future Now, Fuso menampilan unit masa depan yang merupakan pelopor truk listrik pertama di dunia yaitu Next Generation Fuso eCanter. Next Generation eCanter, untuk pertama kalinya di tampilkan di Indonesia, sejak diluncurkan pada September 2022 tahun lalu."Mobil ini mengusung 100 persen pemasok tenaga dari baterai, Next Gen eCanter memiliki jangkauan yang sempurna untuk pengiriman di perkotaan, distribusi lokal, dan operasi jarak pendek. Apalagi dilengkapi fitur keselamatan yang baik. Di mana pengendara dapat melakukan operasional kendaraan tanpa suara bising.Generasi Kedua Canter, T91 AMerayakan ulang tahun Canter ke-60, PT. KTB memproduksi sebanyak 60-unit Canter special edition dengan 14 fitur tambahan yang semakin menambah kenyaman, keamanan, dan juga dengan penampilan berbeda dengan varian yang biasa.Fitur tambahan tersebut di antaranya alarm and central lock, untuk memberikan peringatan apabila ada pintu yang dibuka secara paksa saat pintu dalam keadaan terkunci; e Miror untuk melihat situasi di belakang mobil dan merekam kondisi di depan dan belakang mobil. Kemudian ada juga driving monitoring system untuk memonitor aktivitas dan perilaku pengemudi.Sementara dari sisi tampilan dibedakan dengan penambahan stiker 60 tahun Canter Anniversary, dan black edition di bagian bumper, front grill dan emblem Fuso warna hitam membuat Canter terlihat lebih gagah.Next Generation eCanterSebagai bagian dari inovasi, Mitsubishi Fuso meluncurkan variant baru yaitu Canter Bus dengan ruang kabin yang lebih luas dari sebelumnya, dengan kapasitas 19 penumpang dan 1 driver. Hadir dengan bagasi yang lebih luas, dapat memuat barang-barang penumpang dengan aman dan nyaman.Kursi pada baris akhir lebih fleksibel sehingga dapat digeser dan dilipat sesuai kebutuhan sehingga memberikan ekstra ruang pada bagasi. Hal ini menjadikan Canter Bus merupakan pilihan terbaik khususnya untuk bisnis angkutan penumpang dan pariwisata.Fuso Canter BusKolaborasi dengan Konsumen, Kontribusi Terhadap Moda Transportasi IndonesiaUnit Canter FE 84GBC, yang dibuat menjadi bus merupakan kerjasama Mitsubishi dengan salah satu pelanggan setia di Jawa Timur, PT. Bagong Dekaka Makmur (PT. Bagong). Bus ini digunakan sebagai moda angkutan umum di Jawa Timur. PT. Bagong merupakan konsumen setia Mitsubishi Fuso yang memasok unit untuk transportasi umum Jawa Timur yang disebut 'Trans Jatim'.Unit Mobile Workshop ServiceSistem telematika Runner 3.0 hadir dengan sejumlah fitur baru yang canggih untuk mendukung bisnis pelanggannya, seperti sensor tambahan (Sensor Suhu, Pintu dan Bahan Bakar). Kemudian untuk berbagai kebutuhan industri serta dilengkapi Work Management System untuk meningkatkan efisiensi proses manajemen armada.Mitsubishi Fuso juga menghadirkan aplikasi bagi konsumen, MyFuso Apps yang memberikan informasi lengkap terkait unit, layanan purna jual, program penjualan dan lainnya yang dapat diakses melalui webbrowser dan smartphone.