Hadir di GIIAS 2023, Suzuki Tonjolkan Identitas Ramah Lingkungan

Mobil ramah lingkungan diproduksi di pabrik Cikarang

Jakarta: Suzuki Indonesia memanfaatkan ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show ( GIIAS ) 2023 untuk menampilkan identitas baru sebagai perusahaan otomotif yang ramah lingkungan.Hal tersebut ditonjolkan Suzuki lewat lini produk ramah lingkungan melalui teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS)."Suzuki Indonesia berkomitmen untuk memperkenalkan tidak hanya produk yang bagus tetapi juga realistis, efisien dan bernilai dari sudut pandang pelanggan. Secara paralel, kami juga berkomitmen untuk berkontribusi dalam mengatasi masalah lingkungan di Indonesia," kata 4W Sales & Marketing Director Suzuki Indonesia, Matsushita Ryohei, Kamis, 10 Agustus 2023.Sejak tahun 2014, Suzuki telah memulai debut penerapan teknologi ramah lingkungan pada produk terlarisnya di pasar Jepang yaitu melalui penggunaan teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS).Mengikuti kesuksesan teknologi tersebut, teknologi SHVS mulai diaplikasikan ke produk-produk mobil yang ada di Indonesia secara bertahap dari All New Ertiga Hybrid pada tahun 2022, Grand Vitara pada tahun 2023, dan langsung diikuti dengan New XL7 Hybrid.Suzuki Indonesia telah memproduksi teknologi SHVS tersebut di pabrik Suzuki Cikarang dan akan terus berupaya menambahkan model dan angka produksi sehingga lebih mudah menjangkau masyarakat Indonesia secara lebih luas. Selain itu, teknologi tersebut juga menguntungkan konsumen dari sisi biaya yang lebih murah dan perawatan lebih mudah."Kami menghadirkan beragam lini produk unggulan, termasuk 3 model hybrid unggulan dari Suzuki. Kami persilakan kepada seluruh pengunjung booth Suzuki untuk melihat-lihat dan mencoba produk kami melalui fasilitas test drive," pungkas Matsushita.Penerapan teknologi SHVS pada mobil penumpang terpopuler Suzuki bertujuan untuk mempercepat pemerataan distribusi mobil lebih ramah lingkungan di Indonesia, sekaligus mengedukasi pelanggan. Hingga Juli 2023, Suzuki Indonesia sudah memasarkan produk hybridnya hingga 12.457 unit secara nasional, dan 12.448 unit ke 15 negara di dunia.Menyeimbangkan pembaruan era lini produk ramah lingkungan, Suzuki juga berkontribusi kepada lingkungan dan masyarakat lewat berbagai program sosial. Salah satunya kegiatan sosial lewat program "Clean Up The World" dengan mengajak masyarakat di wilayah pantai untuk membersihkan sampah agar pantai tidak tercemar.