PEVS 2024 Disiapkan Usai Lebaran, Lebih Besar & Meriah

Ekawan Raharja • 11 November 2023 13:43



Jakarta: Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) dan Dyandra Promosindo kembali mempersiapkan Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) yang akan diselenggarakan pada 30 April - 5 Mei 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Mereka menjanjikan pameran khusus kendaraan listrik ini lebih ramai dan meriah karena kini mulai merambah ke segmen e-bike. Ketua Umum Periklindo, Moeldoko, menyebutkan pameran ini akan memberikan peluang bagi pengunjung untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang tren terbaru dalam kendaraan listrik, solusi pengisian daya, dan berbagai aspek terkait lainnya. Tidak hanya itu, pameran ini juga akan menjadi ajang bagi pemilik bisnis lokal, pemerintah, dan masyarakat umum untuk memahami manfaat kendaraan listrik bagi lingkungan dan ekonomi. “PEVS 2024 diharapkan dapat menjadi inovasi terdepan dan terkini serta menjadi pelopor terbaru dalam industri kendaraan listrik di indonesia. Mari kita bekerja sama sekaligus bersatu dalam visi untuk mengatasi masalah polusi udara di indonesia khususnya di Jakarta, dengan mengurangi mobilitas kendaraan berbahan bakar fosil dan beralih dengan menggunakan kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan,” ujar Moeldoko dalam sambutannya pada Jumat (10-11-2023) di Kemayoran Jakarta. Program Utama PEVS 2024 Menu utama PEVS 2024 adalah menjadi jembatan untuk membangun dan membina industri kendaraan listrik melalui program-program unggulan yang mencakup B2B (Business to Business), B2C (Business to Consumer), B2G(Business to Government), serta beragam Seminar dan Talkshow yang informatif. Program B2B akan memungkinkan produsen kendaraan listrik, penyedia komponen, dan pemangku kepentingan bisnis lainnya untuk menjalin kemitraan strategis yang memajukan industri ini. Sementara program B2C akan membawa kendaraan listrik langsung ke konsumen, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menjelajahi dan mencoba teknologi terkini dalam kendaraan listrik. Dalam program B2G, Pameran PEVS 2024 akan menjadi pintu gerbang bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk menjajaki kebijakan dan regulasi yang mendukung pertumbuhan kendaraan listrik di Indonesia. Selain itu terdapat acara menarik lainnya yaitu Electric Board & Scooter Ride, EV Morning Run, EV Catwalk & Parade, EV Riding, EV Taxi Drift, EV Taxi Ride, Formula Student, Miss PEVS, PEVS Push Bike Race, Test Drive, dan Test Ride akan memastikan bahwa pengunjung dapat merasakan langsung sensasi teknologi kendaraan listrik. "Inovasi dan teknologi dalam kendaraan listrik adalah kunci menuju mobilitas yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kami sangat antusias untuk melihat bagaimana acara ini akan mendorong pertumbuhan industri kendaraan listrik di Indonesia," kata Presiden Direktur Dyandra Promosindo, Daswar Marpaung, di kesempatan yang sama. Ada Pameran e-Bike AsiaBike Jakarta Di momen pengenalan pertama ini, Dyandra Promosindo dan Periklindo bersama dengan Messe Frankfurt HK Ltd melangsungkan penandatanganan nota kesepahaman kerjasama dalam menyelenggarakan Asiabike Jakarta pada 30 April - 4 Mei 2024. Pengunjung dapat melihat lebih banyak merek dari luar negeri dan juga menjadi tempat yang sangat baik untuk pertemuan bisnis e-bike. “Bersama-sama kami akan membawa beragam peserta internasional ke Asiabike Jakarta. Hal ini tidak hanya akan merangsang perekonomian lokal melalui peluang investasi, tetapi juga mendorong pertumbuhan dan perkembangan kendaraan roda dua termasuk sektor e-bike di Indonesia,” Managing Director Messe Frankfurt (HK) Ltd, Wendy Wen.

