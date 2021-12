3 Kunci Improvisasi All New Honda BR-V

Para insinyur melakukan pengembangan All New Honda BR-V dengan sejumlah perubahan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan model yang sama generasi sebelumnya. Tidak hanya sekadar penampilan dan fitur yang dihadirkan, sensasi berkendara yang ditawarkan oleh mobil keluarga ini juga berbeda.Tester driver medcom.id mendapatkan kesempatan untuk membandingkan secara langsung sensasi berkendara BR-V generasi terbaru ini dengan pendahulunya. Test drive ini dilakukan dengan mengendarai All New BR-V Prestige CVT with Honda Sensing di lintasan pengujian milik Honda yang berlokasi Karawang Jawa Barat.Meski sama-sama menggunakan mesin dan transmisi CVT, namun untuk generasi terbaru ini terasa lebih responsif untuk tenaganya. Terasa tenaga di putaran bawah lebih cepat terisi sehingga pengemudi bisa mendapatkan momentum berkendara yang bertenaga sejak putaran mesin bawah.Selain itu, handling yang ditawarkan oleh All New BR-V lebih rigid, stabilitas lebih tinggi, dan body roll penumpang lebih minim. Hal ini bisa dibuktikan oleh tester driver medcom.id ketika melewati tikungan tusuk konde dengan kecepatan tinggi dan melakukan manuver zig-zag di sela-sela tiang kun yang disediakan.PR & Digital Manager PT Honda Prospect Motor, Yulian Karfili, menjelaskan All New BR-V mendapatkan sejumlah pembaruan yang tak kasat mata. Para insinyur melakukan pengembangan di sejumlah aspek untuk meningkatkan sensasi berkendara, performa, stabilitas.