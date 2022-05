Harga Subaru Forester "Dibantu" Skema Pajak Baru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Subaru Indonesia secara resmi memasarkan All New Forester kepada para konsumen di Indonesia. Mobil ini pun diharapkan bisa bersaing dengan Honda CR-V karena memiliki harga yang lebih miring dan sensasi berkendara nan berbeda.Meninjau harga generasi ke-5 Forester ini, tersedia dalam 2 varian. Mulai dari Forester 2.0i-L yang ditawarkan dengan harga Rp579,5 juta dan Forester 2.0i-S EyeSight ditawarkan dengan harga Rp659,5 juta (on the road DKI Jakarta).Sedangkan untuk kompetitornya, berdasarkan dimensi mobil, CR-V ditawarkan dalam 4 varian. Mulai dari CR-V 2.0L i-VTEC dengan harga Rp515,9 juta hingga varian tertinggi CR-V 1.5L Black Edition berbanderol Rp666,4 juta (on the road DKI Jakarta).Dari segi harga, jelas varian tertinggi Forester lebih terjangkau meskipun mobil ini menggunakan mesin 2.000 cc naturally aspirated alias non turbo dan sistem penggerak AWD. Chief Operating Officer Subaru Indonesia, Arie Christopher Setiadharma, kemudian membeberkan rahasia mobilnya bisa memiliki harga yang lebih terjangkau dibandingkan rivalnya dari sesama pabrikan asal Jepang."Memang regulasi pemerintah saat ini, PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) tidak lagi ditentukan oleh penggerak roda ya. Jadi PPnBM (kini) ditentukan oleh gas buang," terang Arie Rabu (18-5-2022) di Plaza Subaru, Alam Sutera, Tangerang.