Panoramic All New Honda HR-V Banyak Disorot, Ini Jawaban Honda

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Kehadiran All New Honda HR-V berhasil mencuri perhatian dari berbagai pihak, mulai dari konsumen hingga penggemar otomotif. Uniknya, salah satu yang mendapatkan perhatian dari aspek sunroof.Jika generasi terdahulu HR-V mendapatkan sunroof, maka berbeda dengan generasi terbaru HR-V yang mendapatkan sentuhan panoramic roof. Meski keduanya menggunakan kaca di atap, namun sistem pengoperasian serta fungsinya berbeda.Dari segi pengoperasian, sunroof di model HR-V terdahulu bisa dibuka kacanya untuk mendapatkan udara dari luar ataupun ditutup kacanya dengan sunshade secara elektrik. Sedangkan untuk di All New HR-V di generasi terbaru, kaca tersebut tidak bisa dibuka atau ditutup, kemudian untuk sunshadenya harus dioperasikan secara manual alias dicopot atau pasang oleh penumpang.Banyak orang yang mengamati bahwa hal tersebut merupakan penurunan fitur. Akan tetapi, Large Project Leader of All-New Honda HR-V Honda Motor Co Ltd Automobile Operations Monozukuri Center, Yoshitomo Ihashi, menjelaskan ada maksud lain dari penggunaan panoramic roof di generasi terbaru di mobil SUV tersebut.“HR-V sebelumnya elektrik karena lebih kecil ukuran panoramic sunroof. Sekarang lebih besar ukurannya, dan semuanya kaca jadi bisa menampilkan panorama lebih luas,” ujar Yoshitomo Ihashi melalui sambungan virtual.