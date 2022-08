All New Toyota GR86 Pertahankan Konsep Center of Gravity Rendah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

All New Toyota GR86 generasi ke-2 sudah mengaspal di Indonesia dengan segala keunggulan yang ditawarkan. Para insinyur di Jepang masih mempertahankan sensasi berkendara fun to drive dengan handling lincah dan akurat, bobot ringan, distribusi berat seimbang, serta center of gravity rendah.Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Anton Jimmi Suwandy, menyebutkan "86 merupakan sebuah sports car yang memiliki handling yang responsif berkat center of gravity yang rendah, dan mudah serta nyaman untuk dikemudikan harian maupun pada saat akhir pekan. Kami bersyukur sejak diperkenalkan pada tahun 2012, lebih dari 800 unit 86 telah menjadi sports car pilihan pelanggan di Indonesia," ungkap Anton.86 mengambil inspirasi pengembangan dari AE86 yang begitu melegenda di era 1980-an, dan kini telah menjadi salah satu classic sports car yang dikagumi oleh para car enthusiast termasuk di Indonesia. Memiliki desain eksterior yang agresif dan aerodinamis, 86 juga digemari oleh banyak modifikator di dunia karena sports car ini sangat mudah dan menyenangkan untuk dimodifikasi.Generasi terbaru yang ada GR86 mengekspresikan layout mesin depan dan penggerak roda belakang dengan mengadopsi style yang merujuk pada mobil sport klasik seperti Corolla 2000GT dan AE86 dengan ciri khas ruang mesin lebih panjang, kabin kompak, dan bodi lebar. Bahu mobil yang rendah dan sejajar garis kap mesin memberikan nuansa klasik sekaligus modern.Toyota Gazoo Racing (TGR) membawa keahlian dan pengalaman di arena balap touring untuk memaksimalkan keunggulan aerodinamika sekaligus menanamkan racing look yang tegas. Seperti penggunaan Front Air Dam depan, Aero Stabilizing Grain di sudut bumper, Air Outlet di belakang roda depan, Side Sill Spoiler di bawah pintu, Rear Wheel Arch Fin pada lingkaran spatbor belakang, dan Rear Air Breather di bawah bumper depan. Sementara di atasnya, Ducktail Spoiler membantu menjaga kestabilan memanfaatkan aliran udara dari atap mobil. Selain itu, All New GR86 juga dibekali dengan 18-inch alloy wheel menguatkan racing look-nya.