SP Chaos Sebagai Mobil Ultra Car Bertenaga 3.000 DK

Halaman Selanjutnya

Desain SP Chaos Aplikasikan…

Spyros Panopoulos Automotive’s (SP Automotive) menghadirkan mobil dengan status dan satu-satunya yakni SP Chaos. Mobil ini digolongkan ultracars karena memiliki tenaga tidak kurang 3.000 daya kuda.Pihak pabrikan mengklaim mobil ini ditawarkan dalam 2 varian, yakni Earth Version dan Zero Gravity. Keduanya menggunakan mesin yang sama namun dengan setting-an yang berbeda, sehingga tenaga yang dihasilkan juga tidak sama.Pihak pabrikan menggunakan mesin V10 turbo ganda dengan kapasitas silinder 4.000 cc. Di varian Earth Version memiliki tenaga tidak kurang dari 2.049 daya kuda dan torsi maksimal 1.389 Nm ke empat roda melalui transmisi otomatis 7 percepatan kopling ganda.Sedangkan Zero Gravity lebih gila lagi karena tenaga maksimalnya mencapai 3.065 daya kuda dan torsi maksimal 1.984 Nm. Alhasil, mobil ini memiliki kecepatan maksimal mencapai 500 kilometer per jam.SP Automotive mengklaim Chaos Zero Gravity lebih kencang dari semua kendaraan roda dua dan roda empat lainnya yang juga diklaim kencang. Jika dibandingkan dengan SSC Tuatara hanya memiliki performa 455,3 kilometer per jam dan Bugatti Chiron Super sport 300+ dengan kecepatan 490,484 kilometer per jam.