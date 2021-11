Ini Alasan Mitsubishi Tetap Optimis dalam Pertempuran Segmen MPV di GIIAS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Mitsubishi Indonesia mengaku optimis dua model andalannya yakni New Xpander dan New Xpander Cross bakal sukses di tengah perang MPV selama pameran GIIAS 2021 yang sedang berlangsung di ICE, BSD, Tangerang.Kendaraan MPV merupakan segmen terbesar di Indonesia. Seperti diketahui, di GIIAS 2021 hampir semua brand menghadirkan atau meluncurkan generasi baru hingga beberapa penyegaran dari masing-masing model MPV andalannya baik Toyota dengan New Avanza, Daihatsu dengan New Xenia, serta Suzuki yang memperkenalkan Ertiga Sport FF.Meski demikian, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) menganggap persaingan tersebut sebagai salah satu hal yang positif. Karena pada akhirnya konsumen akan mempertimbangkan produk terbaik untuk dibeli.Lewat Xpander dan Xpander Cross versi facelift yang baru saja diluncurkan memberikan daya tarik tersendiri. Selain itu, kualitas produk Mitsubishi juga akan dibarengi dengan berbagai program penjualan yang telah dipersiapkan.Seperti diketaui, setiap pembelian New Xpander dan New Xpander Cross akan mendapatkan gratis biaya jasa servis dan suku cadang hingga 50.000 kilometer (km) atau 4 tahun, asuransi kecelakaan diri selama 1 tahun, asuransi kerusakan ban selama 1 tahun, hingga garansi kendaraan selama 3 tahun atau hingga 100.000 km.Kemudian juga ada loyalty program khusus untuk konsumen yang memiliki model Xpander sebelumnya, berupa shopping voucher senilai Rp 1,5 juta. Sedangkan untuk genuine accessories New Xpander dan Xpander Cross yang juga dipamerkan di GIIAS 2021, MMKSI memberikan promo diskon 10%.