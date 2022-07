Bercita-Cita Miliki Toyota Alphard? Cek Dulu Biaya Servisnya

Halaman Selanjutnya

Toyota Alphard merupakan salah satu MPV yang banyak digunakan oleh para orang kaya untuk bepergian. Agar kenyamanan serta performa yang ditawarkan selalu maksimal, tentu saja perlu dilakukan perawatan berkala di bengkel resmi.Nah Kira-kira berapa biaya service Alphard di bengkel resmi? Pabrikan asal Jepang tersebut membeberkan biaya perkiraan servis Alphard hingga 5 tahun ke depan.Di Indonesia, ada 3 varian yang ditawarkan yakni 3.5 Q A/T, 2.5 G A/T, dan 2.5 X A/T. Dari segi biaya perawatan, Alphard 3.5 dan 2.5 berbeda.Untuk varian 3.5 A/T membutuhkan biaya perawatan selama 6 kali servis / 50 ribu KM (sekitar 3 tahun) sebesar Rp5.805.000. Sedangkan untuk varian 2.5 A/T membutuhkan biaya perawatan berkala 6 kali servis / 50 ribu KM sebesar Rp4.795.000. Namun perlu diingat, saat ini pihak pabrikan menggratiskan biaya jasa perawatan selama 6 kali servis / 50 ribu KM.Sedangkan untuk estimasi biaya servis di tahun ke-4 dan ke-5 (servis berkala ke-7 sampai Ke-10) akan dikenakan biaya sebesar Rp13.054.910 untuk varian 3.5 A/T, dan Rp11.771.910 untuk varian 2.5 A/T.