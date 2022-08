Beda dengan Versi AS, New Palisade di Indonesia Tidak Punya Fitur Canggih Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Model facelift SUV premium, Hyundai Palisade sudah meluncur untuk pasar Indonesia pada Kamis, 28 Juli 2022 lalu.New Hyundai Palisade ditawarkan dalam pilihan 3 varian, antara lain Palisade Prime seharga Rp842 juta, lalu Palisade Signature 2WD yang dibanderol Rp977 juta, serta tipe tertinggi Palisade Signature AWD dengan harga Rp1,1 Miliar. Harga tersebut berstatus on the road Jakarta.“Palisade adalah produk unggulan kami yang populer di pasar SUV Indonesia yang telah menerima respon yang sangat positif. New Hyundai Palisade dirancang untuk menghadirkan kesan premium yang luar biasa ke tingkat yang lebih tinggi," kata Presiden Direktur PT Hyundai Motors Indonesia, WooJune Cha.New Hyundai Palisade tak hanya mendapatkan berbagai pembaruan dari segi interior dan eksterior, tapi juga fitur-fitur keselamatan yang terbilang lengkap.Adapun segambreng fitur keselamatan New Palisade antara lain, Forward Collision-Avoidance Assist (FCA), Lane Keeping Assist (LKA) & Lane Following Assist (LFA), Blind Spot Collision-Avoidance Warning (BCW), Driver Attention Warning (DAW), Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA), Blind Spot View Monitor (BVW) dan Surround View Monitor (SVM), Manual Speed Limit Assist (MSLA), Smart Cruise Control (SCC), High Beam Assist, Stolen Vehicle Tracking & Stolen Vehicle Immobilization, hingga Valet Parking Mode.Meski demikian, ada satu fitur keselamatan canggih yang tidak disematkan pada New Palisade versi Indonesia. Salah satunya adalah fitur Highway Driving Assist (HDA) seperti yang terdapat pada model New Palisade untuk pasar Amerika Serikat.