Honda Civic Type R FL5, Tampang Ganas Tapi Lembut di Dalam

All New Honda Civic Type R menjadi Civic versi pabrikan paling kencang yang ada di dalam sejarah dan berstatus sebagai sport car. Meski memiliki tampilan yang agresif dan performa di atas rata-rata mobil umumnya, namun mobil dengan kode FL5 ini sangat jinak untuk dikemudikan.Tester driver Medcom.id sudah menguji All New Civic Type R di Sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat. Sirkuit dengan panjang lintasan sekitar 4,3 kilometer ini menyuguhkan 17 tikungan dan cukup membuktikan betapa menurutnya Civic Type R FL5 kepada majikannya.Mesin yang berada di depan berukuran 2.000 cc VTEC Turbo sanggup menghasilkan tenaga sebesar 319 Ps dan torsinya 420 Nm. Sensasi mengemudi semakin seru dengan transmisi manual 6 percepatan ke sepasang roda depan.Tidak banyak yang bisa dibicarakan mengenai kemampuan top speed yang ditawarkan oleh Civic Type R FL5 ini. Mengingat pengetesan kali ini hanya 1 lap saja, berasal dari pitstop dan berakhir di pitstop. Urusan handling mobil bermesin 2.000 cc VTEC Turbo, Civic Type R FL5 harus diberikan dua jempol. Para insinyur mendesain rancang bangun mobil ini dengan sangat baik dan benar-benar memanjakan pengemudinya.Misalkan saja dari segi panjang dan lebar jauh besar dari generasi sebelumnya, Civic Type R FK8, namun untuk ketinggian mobil ini justru berkurang 13 mm. Begitu juga dengan penggunaan wing spoiler di belakang bukan sekadar aksesoris gaya saja, namun memberikan downforce guna menghadirkan kestabilan.Kemudian salah satu yang unik adalah roda yang digunakan ukuran 19 inci, menyusut dari generasi sebelumnya yang berukuran 20 inci, untuk menghadirkan bobot lebih ringan. Sebagai gantinya untuk mendapatkan traksi lebih lebar di aspal, disematkanlah ban Michelin Pilot Sport 4S sebagai standar dengan ukuran 265/30 R19, padahal sebelumnya menggunakan ban dengan profil 245/30 R20.Kunci Civic Type R FL5 begitu menurut, khususnya di tikungan, adalah keberadaan fitur Rev Match Control. Pengemudi tidak perlu lagi menggunakan teknik “heel and toe” saat menurunkan gigi. Putaran mesin dengan sendirinya naik agar segera sinkron antara downshift dan kembali berakselerasi cepat keluar dari tikungan.Sebagai mobil zaman now, Honda menyediakan teknologi LogR yang berisi informasi kendaraan yang meliputi Water Temperature, Outside Temperature, Engine Air Intake Temperature, Engine Oil Temperature, Boost Pressure, Engine Oil Pressure, Atmospheric Pressure, Brake Pressure, Steering Angle, Yaw Rate (Direction of Rotation), Accelerator Pedal Position, dan Clutch Pedal Position Ratio. Fitur cerdas ini memberikan analisa kondisi mobil dan pengemudi.Kemudian akan muncul penilaian yang secara otomatis berdasarkan kebiasaan berkendara yang bertujuan memaksimalkan potensi kendaraan. Hasil skor Honda LogR langsung tersimpan dan bisa dibagikan ke media sosial, Tapi jangan lupa untuk mengunduh aplikasi HondaLog R 2.0 terlebih dulu.