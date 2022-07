Simak, Segambreng Fitur Keselamatan Hyundai Palisade Terbaru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Model facelift SUV premium, Hyundai Palisade resmi diluncurkan Kamis, 28 Juli 2022, di the Langham, SCBD, Jakarta. New Hyundai Palisade tak hanya mendapatkan berbagai pembaruan dari segi interior dan eksterior, tapi juga fitur-fitur keselamatan.“Palisade adalah produk unggulan kami yang populer di pasar SUV Indonesia yang telah menerima respon yang sangat positif. Kami ingin memperlihatkan versi terbaru dari salah satu SUV terbaik kami untuk terus meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap brand kami. New Hyundai Palisade dirancang untuk menghadirkan kesan premium yang luar biasa ke tingkat yang lebih tinggi," kata Presiden Direktur PT Hyundai Motors Indonesia, WooJune Cha.Berikut ini daftar fitur keamanan dan keselamatan New Hyundai Palisade:Hyundai semakin melengkapi teknologi Hyundai SmartSense di New Palisade seperti Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) yang memungkinkan mobil dapat membaca kondisi jalan di depan melalui kamera. Fitur FCA secara otomatis akan melakukan pengereman ketika mendeteksi mobil di depan yang berhenti mendadak.Lalu ada Lane Keeping Assist (LKA) & Lane Following Assist (LFA) yang membantu agar mobil tetap berada di dalam marka jalan melalui informasi secara visual dan audio serta dukungan koreksi pada kemudi.Blind Spot Collision-Avoidance Warning (BCW) menggunakan sensor radar untuk memperingatkan pengemudi tentang lalu lintas di area blind-spot. Fitur ini akan menampilkan pesan dan suara peringatan yang dapat didengar apabila terdeteksi risiko benturan atau tabrakan dengan objek atau kendaraan lain yang datang dari arah belakang.Tak kalah canggih yakni Driver Attention Warning (DAW) yang memberikan peringatan ketika mendeteksi pengemudi saat kelelahan dan merekomendasikan pengemudi untuk istirahat jika diperlukan.Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA) yang berfungsi saat kendaraan mundur dari posisi parkir, sensor akan mendeteksi adanya objek atau kendaraan yang mendekat dari sisi kiri atau kanan belakang.