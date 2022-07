SUV Premium New Hyundai Palisade Meluncur, Harga Termurah Rp842 Juta

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Hyundai Motors Indonesia (HMID) resmi meluncurkan New Palisade, di the Langham, Jakarta, Kamis 18 Juli 2022 malam. New Palisade mendapatkan berbagai pembaruan dari segi interior, eksterior, fitur keselamatan hingga sistem bantuan pengemudi yang canggih.Model anyar ini juga sudah disematkan berbagai fitur tambahan dari Hyundai SmartSense. Kemudian teknologi konektivitas Hyundai Bluelink juga dihadirkan agar penguna New Palisade bisa tetap terhubung dan memiliki akses penuh terhadap mobil, hanya melalui smartphone.Hyundai Bluelink memungkinkan pemilik mobil untuk menghidupkan atau mematikan mesin, mengatur suhu kabin, mengunci atau membuka kunci pintu, menyalakan klakson, menyalakan atau mematikan lampu, mengetahui lokasi parkir kendaraan, dan lain sebagainya melalui smartphone pengguna.“Palisade adalah produk unggulan kami yang populer di pasar SUV Indonesia yang telah menerima respon yang sangat positif. New Hyundai Palisade dirancang untuk menghadirkan kesan premium yang luar biasa ke tingkat yang lebih tinggi," ujar Presiden Direktur PT HMID, WooJune Cha.Sementara itu, Chief of Operating Officer PT HMID, Makmur menjelaskan bahwa New Palisade menawarkan penyempurnaan dari segala aspek termasuk fitur-fitur yang ada.