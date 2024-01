Bikin Pasar Otomotif Nasional Menggeliat, Ini Serangkaian Pameran Seven Event

Ahmad Garuda • 24 Januari 2024 20:19



Jakarta – Pelaksanaan pameran otomotif tahun ini diprediksi bakal lebih meriah. Selain karena kian masifnya kendaraan listrik di Indonesia, juga karena iklim pasar otomotif nasional diprediksi kian membaik. Hal ini pula yang membuat Seven Event kian optimis dengan serangkaian pelaksanaan pameran otomotif yang akan mereka gelar selama 2024. Apalagi bukan hanya pameran yang langsung ke end user atau pengguna langsung, melainkan juga akan digelarnya kembali pameran Business to Business (B2B), mulai dari pameran GAIKINDO Indonesia International Commercial Vehicle Expo (GIICOMVEC), GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) The Series, GAIKINDO Jakarta Auto Week (GJAW), dan Indonesia Motorcycle Show (IMOS). Selama sepuluh tahun terakhir pameran-pameran otomotif yang diselenggarakan oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), dan Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) yang dijalankan Seven Event tersebut terus berkembang. Presiden Direktur Seven Event, Andy Wismarsyah, mengungkap bahwa mereka pasang komitmen untuk terus menampilkan inovasi pada setiap pameran 2024. “Penyelenggaraan pameran milik GAIKINDO dan AISI terus tumbuh, mulai dari peningkatan jumlah peserta, luasan lahan yang digunakan, ekspansi kota baru, hingga penambahan beberapa pameran baru,” jelas Andy. Berbagai Inovasi Pameran Ditahun 2024 Pameran pertama ditahun 2024 ini akan dibuka dengan diselenggarakannya pameran Business to Business (B2B) GAIKINDO Indonesia International Commercial Vehicle (GIICOMVEC) yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 – 10 Maret 2024, di Jakarta Convention Center, Senayan. Pameran ini akan menyoroti inovasi pada industri kendaraan komersial dan menjadi tempat bagi produsen dan pelaku industri untuk memamerkan teknologi terkini, kendaraan komersial, dan solusi logistik terbaru. Sebagai pameran bisnis, GIICOMVEC menargetkan pengusaha, dan pelaku industri dari berbagai lini industri sebagai key buyers, GIICOMVEC 2024 akan menjadi tempat berkumpulnya para pemimpin industri, profesional dan para stakeholders secara nasional. Sebuah platform untuk networking, kolaborasi dan pertukaran edukasi dalam industri kendaraan komersial. Sepanjang pameran berlangsung, para peserta dapat berinteraksi secara langsung dengan potential buyers, dan GIICOMVEC juga akan mempersiapkan berbagai program yang dapat dimanfaatkan untuk menjalin hubungan bisnis sehingga dapat menciptakan potensi kerja sama di masa depan. Kemudian pada semester kedua tahun ini penyelenggaraan the 31st GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) sebagai satu dari pameran otomotif terbesar di ASEAN, akan hadir pada 18-28 Juli 2024. “Dengan jumlah peserta kendaraan bermotor yang mencapai 49 merek, dan 44 kendaraan baru yang diluncurkan pada GIIAS 2023 lalu, posisi GIIAS sejajar dengan pameran otomotif di Thailand, untuk itu penyelenggaraan GIIAS akan terus dikembangkan, dengan penambahan luas yang signifikan, penambahan merek peserta, lebih banyak model kendaraan untuk dapat mengejar dan menyamai penyelenggaraan pameran otomotif terbesar didunia saat ini, Shanghai Auto Show di China,” jelas Andy. Andy melanjutkan bahwa inovasi akan hadir di seluruh pameran yang mereka laksanakan tahun ini, dengan peningkatan servis dan fasilitas yang dipersiapkan. Mereka optimis, pameran-pameran itu akan jadi magnet para peserta dan juga pengunjung. "Harapannya akan semakin mengukuhkan posisi pameran-pameran yang kami laksanakan sebagai agenda wajib para pengunjung untuk memuaskan keingintahuan dan kebutuhan akan hal-hal terkait otomotif,” tutup Andy.