Jajal BYD Dolphin, Bisa Bikin Pabrikan Lain Gigit Jari!

Ahmad Garuda • 24 Januari 2024 12:21



Jakarta - Kesempatan untuk menjajal mobil untuk entry level BYD di Indonesia, akhirnya datang juga. PT BYD Motor Indonesia (BMI) memberikan kesempatan untuk menjajal langsung BYD Dolphin dengan jarak tempuh yang cukup jauh. Medcom pun merasakan bahwa banyak hal yang membuat mobil ini patut membuat pabrikan lain ketar-ketir. Dari hasil uji berkendara yang Kami lakukan sejauh kurang lebih 200 km yang menyusuri titik-titik di wilayah Jakarta - Bogor - Tangerang, ada beberapa poin yang berhasil membuat Kami terkesima saat menguji ragam fitur menarik hingga daya tarik lainnya termasuk pengalaman berkendara menyenangkan. “Sebelum harganya Kami umumkan ke pasaran, Kami ingin memberikan kesempatan untuk menjajal kesenagnan berkendara di BYD Dolphin. Makanya sesi test drive ini Kami gelar agar rekan media bisa merasakan bagaimana fitur-fitur ada di BYD Doplhin bisa memberikan apresiasi tersendiri. Sehingga jika harganya nanti diumumkan, orang-orang tidak kaget lagi," ujar President Director PT BYD Motor Indonesia, Eagle Zhao di momentum test drive batch-2 pada Selasa (23/1/2024). Fitur-fitur ADAS lebih baik yang membuat mobil ini semakin menarik. Ia melanjutkan bahwa mobil ini diciptakan untuk merevolusi pengalaman berkendara dengan menyatukan performa EV yang unggul, kenyamanan yang luar biasa, dan keamanan yang sangat teruji. Dengan tagline Elevate Attraction, EV ini akan menjadi simbol perubahan dalam industri otomotif dengan menggabungkan teknologi tinggi dan desain yang mengesankan. Asisten Berkendara yang Lebih Baik Beragam hal yang bikin berkendara jadi lebih aman dan nyaman menggunakan Dolphin ini adalah karena sepanjang perjalanan, Kami melakukan pengetesan ragam fitur menarik. Di antaranya sistem ADAS atau asisten berkendara yang lebih baik dan ril dibandingkan dengan ADAS di mobil-mobil listrik modern lainnya. Misalnya saat mengaktifkan lane keeping assist, sensor pembaca garis-garis jalan dilakukan dengan baik. Mobil ini terus berada di tengah-tengah antara garis putus-putus kanan dan kiri. Fitur ini juga selalu melakukan koreksi dan peringatan kecil ketika mobil berpindah ke jalur lain. Lalu sensitifitas adaptive cruise controlnya juga patut diacungi jempol. Begitu ada kendaraan dari jalur lain yang masuk ke depan mobil, pengereman sontak dilakukan dengan moderat. Fitur Mewah Fitur lain yang sangat mendukung keselamatan berkendara adalah disematkannya fitur view kamera 360 yang bisa membuat mobil terlihat dari sisi manapun secara real time. Fitur ini membuat pengendara bisa melihat secara ril kondisi sekitar kendaraan dalam kecepatan berapa pun. Didukung dengan layar monitor entertainment berukuran 12,8 inci, pun bisa dibuat vertikal untuk mendukung aplikasi yang memiliki default portrait. Hal lain yang membuatnya terlihat sangat mewah adalah mobil ini menggunakan sistem tray yang bisa dibuka secara motorize. Sehingga panoramic glass bisa membuat kabin lebih terang. Sementara lampu-lampu kabin sudah menggunakan sensor sentuh. Kemudian desain kompartemen di kabin juga sangat multifiungsi. Jika biasanya di bagian tengah terdapat kompartemen penyimpanan yang bisa dibuka, di Dolphin kompartemennya malah diakses dari samping kiri dan kanan. Performa Powerful Asumsi power yang tidak berlebihan untuk mengusung gaya berkendara ekonomis di kendaraan ini, awalnya membuat Kami ragu. Namun faktanya, di mode eco pun mobil ini sanggup memberikan tenaga buas ketika pedal gas ditekan hingga maksimal. Bahkan di mode Normal, dibebani 3 orang dewasa, mobil ini sanggup berakselerasi 7,8 detik dari titik diam ke 100 km per jam berkat torsi 'biadab' sebesar 310 Nm. Tenaga mesin yang powerfull membuat mobil ini enak diajak bermanuver Tenaganya yang cukup besar yaitu 150 kW didukung torsi besar tadi, membuat sensasi berkendara sangat menyenangkan. Bahkan mobil kecepatan maksimum sebesar 172 km per jam dari klaim yang mereka berikan yaitu 160 km per jam. Namun saat menghitung menggunakan aplikasi speed test, kecepatan maksimalnya di jalan tol dengan profil beton, sekitar 164 km per jam saja. Namun itu pun sudah lebih dari cukup untuk tipe kendaraan hatchback seperti ini. Kebetulan tipe yang Kami uji coba kali ini adalah tipe Premium berkapasitas baterai 60,48 kWh dengan klaim jarak tempuh 427 km WLTP (ril dan berlaku di semua negara). Asumsinya adalah energi yang terbuang adalah sekitar 15,9 kWh per 100 km. Dan memang benar adanya, lantaran sisa kapasitas baterai ketika usai menjalani 200 km masih 50 persen dengan jarak tempuh yang tersisa 233 km lagi. Tampilan Menggoda Satu hal yang membuat mobil ini juga jadi pertimbangan besar, yaitu warna-warnanya yang disesuaikan dengan karakter namanya. "Dolphin itu terkenal dengan bentuknya yang lucu, menggemaskan dan menggoda. Sehingga baik pemilihan warna, desain hingga komfigurasi di kabin dibikin semenarik mungkin untuk segmen kendaraan ini," imbuh Head of Marketing Communication PT BMI, Luther Panjaitan di momentum yang sama. Lalu kira-kira berapa harga yang pantas dan bakal diberikan oleh BYD untuk mobil ini di Indonesia? Pastinya jika berada di sekitar Rp400 juta atau kurang dari itu, sepertinya bakal bikin persaingan pasar otomotif nasional di kendaraan listrik menarik.