EVITS TS-1 Mulai Dijual, Harga Rp20 Jutaan

Ekawan Raharja • 24 Januari 2024 13:15



Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) kini mulai memasarkan motor listrik EVITS. Kuda besi ini pun sudah bisa dibeli oleh masyarakat seharga Rp20 jutaan. Rektor ITS, Mochamad Ashari, menjelaskan produksi motor ini dilakukan berkat kolaborasi PT ITS Tekno Sains dengan PT Panggung Electric Citrabuana. Tercatat sudah ada 250 unit yang sudah diproduksi sejauh ini. "Kami menargetkan dapat produksi 1.000 EVITS. Sebelumnya pada produksi perdana ITS telah memproduksi 250 EVITS TS-1," kata Ashari dikutip dari Antara. EVITS merupakan implementasi karya inovasi yang menjadi produk komersial dan dapat memberikan nilai ekonomi bagi seluruh pihak, termasuk masyarakat. "EVITS ini total desainnya dibuat oleh ITS. Demikian juga beberapa part-nya dari ini menjadi kebanggaan kami di ITS karena motor listrik karya ITS resmi diluncurkan," ujar Ashari. Dia menjelaskan EVITS TS-1 dibanderol dengan harga Rp20 jutaan dan mendapat minat yang cukup tinggi dari masyarakat. Pihaknya pun yakin produksi EVITS dengan pengembangan yang sesuai kebutuhan masyarakat dan penyesuaian harga dengan subsidi pemerintah akan lebih meningkatkan minat masyarakat. "Motor listrik ini besar sekali pasarnya. Indonesia saja sudah besar sekali. Belum di luar negeri. Kita ambil contoh Norwegia dan beberapa negara Eropa sudah hampir 90 persen menggunakan listrik semua. Artinya di Indonesia keniscayaan kita akan menggunakan kendaraan listrik," ujar Prof. Ashari. TKDN Hampir 60% Sementara itu, Direktur PT. ITS Tekno Sains, I Ketut Gunara memaparkan bahwa secara total komponen dalam negeri hampir 60 persen. Hal ini dikarenakan ada komponen perakitan yang belum diproduksi di Indonesia. "Perhitungan sampai saat ini sekitar mendekati 60 persen. Ada satu komponen yang baterai yang masih kita improve lagi dan belum diproduksi," ujar Ketut Gunarta. Ketut Gunarta optimistis EVITS akan mampu bersaing di pasar otomotif nasional, khususnya electric vehicle. Apalagi produksi perdana EVITS sudah habis terjual dengan adanya pesanan instansi.