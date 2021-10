New Mercedes-Benz Sprinter Adopsi Fitur Kendaraan Penumpang

Mobil Subscribe



Mercedes-Benz secara resmi mulai meluncurkan New Mercedes-Benz Sprinter dengan banderol RP1,030 miliar (off the road). Sejumlah ubahan dan pembaruan diberikan untuk menunjang perjalanan bisnis atau liburan dengan produk yang sangat dapat disesuaikanPresident Director PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia, Choi Duk Jun, menjelaskan New Sprinter ini merupakan generasi ketiga dan menjadi salah satu pemain utama di segmen van besar. Mobil ini memiliki fungsionalitas yang tinggi dan bisa menggabungkan atribut individualnya ke dalam solusi sistem secara keseluruhan."Sebagai mobil serba bisa, New Sprinter menawarkan berbagai kebutuhan transportasi komersial maupun mobilitas. Dengan tingkat kustomisasi, fleksibilitas, dan sistem keselamatan baru yang belum pernah ada sebelumnya, New Sprinter mencapai di titik seperti yang ditunjukkan oleh generasi sebelumnya: sekali lagi, New Sprinter ini mengubah ulang segmen van,” kata Choi Duk Jun Kamis (28-10-2021).Para insinyur di Jerman mencoba meningkatkan kemampuan van ini dalam hal kenyamanan, ergonomi, dan fungsionalitas. Fitur-fitur baru termasuk lampu depan LED High Performance, velg ringan 17 inci, engine start Keyless Go dan Thermotronic Automatic Climate Control, serta kursi berbentuk ergonomis, dan sistem bantuan terbaru. Sedangkan untuk kabinnya menawarkan sensasi luas berkat tinggi 1,9 meter, sehingga memungkinkan orang untuk berdiri di dalamnya.Sejumlah teknologi baru disematkan seperti sistem blind spot assist yang akan memperingatkan pengemudi jika mendeteksi perubahan jalur yang akan mengakibatkan risiko tabrakan. Sensor radar jarak pendek yang terletak di kedua sisi bumper belakang memantau area langsung ke samping dan ke belakang kendaraan.