Dunlop Rilis Ban Performa Tinggi Tapi Nyaman Buat Harian di GIIAS 2022

Semangat untuk kembali bangkit dari pandemi membuat beberapa produsen komponen otomotif nasional, mulai bersemangat. Hampir semua produsen komponen termasuk ban Dunlop di Indonesia kembali menjalankan strategi terbaiknya untuk menggenjot penjualan. Dalam momentum GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022 yang berlangsung 11 – 21 Agustus 2022 di ICE-BSD City, Tangerang membuat brand ini mulai agresif.Tidak hanya semangat baru, jajaran line up Dunlop juga hadir memberikan kejutan bagi para pengunjung. “Dunlop menghadirkan line up terbaru untuk pasar Indonesia musim 2022. Setidaknya ada 4 ban baru yang dirilis musim 2022. Untuk mobil, PT Sumi Rubber Indonesia (Surindo) merilis Dunlop Direzza DZ102. Sementara untuk ban sepeda motor, ada ScootSmart 2, Sportmax Q-Lite, dan D604,” tukas GM Sales planning & Admin PT Surindo, Hendra Himawan.Ban terbaru persembahan mereka pun menjadi bahan penjelasan dari Youtuber Otomotif nasional, Fitra Eri dan Iwan Banaran dalam Meet & Greet. Showcase Toyota GR Yaris hadir dengan balutan ban Direzza DZ102 teras pertama. Selain itu, Yamaha NMax dengan ScootSmart 2 dan Yamaha R15 bakal didukung Sportmax Q-Lite siap menggoda para pengunjung.Jajaran line up OEM juga menjadi andalan di GIIAS 2022, seperti Enasave EC300+, seri ban ramah lingkunan yang menjadi pilihan sejumlah pabrikan mobil sebagai ban orisinil seperti Toyota (All New Kijang Innova, All New Rush, Sienta, Grand New Veloz, Grand New Avanza), Honda (All New B-RV, New Mobilio, Brio), Daihatsu (All New Terios, All New Xenia), Mitsubishi (X-Pander), Nissan (All New Livina), dan Suzuki (All New Ertiga Hybrid)Sementara untuk SUV, mereka menghadirkan ban OEM Sport Maxx 050 yang dipakai Honda (All New Honda C-RV (1.5 Turbo Prestige dan 1.5 Turbo), dan HR-V). Grandtrek AT25 yang dipilih sebagai ban orisinil Toyota All New Fortuner dan Mitsubishi All New Pajero Sport. Selain ban Eco dan SUV, mereka juga menghadirkan ban passenger berkategori Standard, Premium, Comfort, Sport, dan Commercial bahkan bus serta truk."Untuk menjajal keunggulan Dunlop Direzza DZ102, saya menggunakan Toyota GR Yaris dengan ukuran 225/40R18. Paling terasa, sesaat mengganti ban ini sebagai ban sport kebisingannya sangat minimal. Bahkan keheningan identik dengan ban yang diperuntukan pada comfort (kenyamanan). Kemudian, saat pengetesan di sirkuit grip ban sport ini sangat baik mencengkeram. Lebih bagusnya lagi, saat kecepatan mobil di-push mendekat limit, masih terprediksi gerakan dari mobil," papar Fitra Eri yang menggunakan ban ini dengan manuver ekstrim.